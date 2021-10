Geraldine Quezada aseguró que Kike Suero no está cumpliendo con la pensión de alimentos de sus tres hijas y no entiende cómo ‘piensa tener más hijos’.

“Kike no asume la pensión anticipada de alimentos que se le ordenó y encima dice que quiere tener más hijos. Él piensa que los niños pueden vivir con 200 soles mensuales, pero ni siquiera eso manda. Según él, no gana bien en la radio y no tiene eventos. Vive como un perro callejero y piensa que los hijos se crían así”, comentó la joven madre.

KIKE SUERO SERÁ PADRE DE NUEVO

El humorista Kike Suero está entusiasmado porque a fin de mes sabrá el sexo del bebé que espera su pareja Vicky Torero. En redes sociales, la pareja compartió imágenes de una sesión de cografía donde pudo conocer el estado de su bebé, hecho que emocionó a sus seguidores.

“Todos los días converso con mi hija y le beso la barriguita, pero aún en tres semanas se hará la ecografía para ver el sexo del bebé, si es mujer se llamará Victoria Mía y si es varón lo llamaré Victorio Mío”, comentó el cómico.

