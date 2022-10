Kike Suero se presentó en el programa de Lady Guillén para defenderse tras las imágenes que el último miércoles emitió Magaly Medina de él muy cariñoso con una joven en Tacna, mientras su pareja y madre de su último hijo. Vicky Torero, estaba presente en el set de la urraca y lo cacheteó EN VIVO.

“Vicky es una mujer que me cambió la vida, es un sueño estar con ella porque...”, dijo antes de quebrarse por el llanto. “No solamente las mujeres sufren, no solamente las mujeres son maltratadas, no solamente las mujeres son víctimas de algo tóxico, hay hombres que también pasamos por estos momentos. A mí me tocó pasarlo en carne propia, no quiero tocar el tema pero Vicky fue lo mejor que me pudo pasar”, agregó el cómico embargado por las lágrimas.

Magaly Medina no se quedó callada y aseguró que sus lágrimas eran de cocodrilo, además de lamentar que ahora quiera victimizarse y hacerse pasar como un hombre maltratado hasta que ‘llegó su salvadora y lo hizo el hombre que es ahora’.

La urraca consideró que en la boca de Kike Suero todo parece un chiste y sus palabras son una caricatura.

KIKE SUERO DICE QUE IMÁGENES SON EDITADAS

Kike Suero se preguntó por qué Magaly Medina no mostró las imágenes completas del momento en que la joven lo abraza y hasta lo besa. “¿Por qué no sacaron cuando vino un chico de seguridad y se la llevó? En ese hotel estaban mi hijo y mi manager, esas imágenes son editadas”, se defendió el humorista.

Por si fuera poco le pidió sentido común a Lady Guillén y cuestionó que su hubiera tenido algo con la mujer del ampay, no se hubiesen quedado en la puerta del hotel. “Si estuviera con ella no tendría por qué pararme ahí y llamar al tipo de seguridad”, refirió.

