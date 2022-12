El cómico Kike Suero contó que la relación con su pareja, Vicky Torero, está en su mejor momento y que ambos confían en el otro, por lo que no es tóxica. Además, señala que le gustaría volver a la televisión pues ahora ha sentado cabeza y es más responsable.

“ Mi esposa ha viajado a Centroamérica para un concurso de belleza y ambos estamos tranquilos, pues existe mucha confianza entre nosotros. Estamos en un momento de mucha madurez y ninguno piensa en quebrar la relación, nos complementamos y tenemos proyectos a futuro”, dijo Kike Suero.

Además, descarta que tenga una relación tóxica con Vicky Torero. “Nada de cosas tóxicas, nada de GPS ni cosas parecidas. Nosotros nos queremos de verdad y nos respetamos, pues tenemos planes a futuro, queremos crecer juntos y me veo de viejito a su lado” , agregó el cómico.

Por otro lado, señaló que su vida es un libro y no descarta que más adelante pueda hacer una miniserie contando todo lo que ha vivido en el mundo del humor.

“Ojalá que algún día alguien se anime a querer contar mi vida, creo que la gente va a reír, llorar y sufrir con todo lo que he vivido. Podría ser contado en un libro y hasta en una miniserie, eso revienta el rating”, señaló el cómico.

Asimismo, dice que espera en el 2023 volver a trabajar a la televisión, pues le gusta mantener esa conexión con el público. “Sé que anteriormente he cometido varios errores y que me han costado mi trabajo; pero ahora tengo a una buena mujer, yo he recapacitado de todo eso y ahora me he disciplinado. Ojalá aparezca una buena propuesta para volver a la tele y hacer reír al público”, añadió Kike Suero.

Kike Suero

LE PIDIÓ LA MANO A VICKY EN EUROPA

Hace unos días, Kike Suero, desde Roma, Italia; le respondió a Magaly Medina luego que la periodista dijo que fue una ‘payasada’ que le haya pedido la mano a su pareja Vicky Torero en las calles de Madrid cuando aún no está divorciado de Cecilia, la madre de sus hijos mayores.

Kike, Magaly Medina criticó tu pedida de mano en Madrid , dijo que era una payasada y que Vicky debió arrojar el anillo después que te grabaron en la puerta de un hotel en Tacna con una chica.

(Ríe) esa tipa critica todo sino, ¿de dónde come? Critica todos los matrimonios, todos los romances, etc. Como es infeliz, no soporta ver a las personas vivir una vida plena, claro que hay altas y bajas en toda relación, pero lo importante es que al final del día nos reímos y caminamos juntos, es una muestra clara que esa mujer puede tener plata, pero es tan pobre e infeliz que le choca.

TE PUEDE INTERESAR:

‘Huevero’ le manda tremendo misil a Karla Tarazona tras chotear camioneta que le regaló

Ale Baigorria grita su amor por Said Palao y justifica ampay: “Estábamos distanciados”

John Kelvin estaría en amores con la secretaria de su abogado: Estas son las pruebas