El humorista Kike Suero saludó el regreso de los cómicos ambulantes a la televisión por Latina y espera que no cometan los excesos que él y sus compañeros realizaron en el año 2000, cuando por primera vez llegaron a la televisión. Asimismo, espera que los convocados sean verdaderos artistas, pues lamenta que muchos jóvenes solo copian y hacen vulgaridades.

“No sé quienes van a estar en el programa ni me han convocado para ese proyecto; pero espero que les vaya muy bien a todos los que participen. Es bueno que la gente tenga más opciones para ver en la televisión, la competencia siempre es importante, pues hay muy buenos humoristas entre los cómicos de la calle, hay gente muy rescatable”, señaló Kike Suero.

Algunas personas critican que vuelvan los cómicos ambulantes por los excesos cometidos en el pasado...

Las críticas se respetan, son válidas. Y es cierto, yo reconozco que en el pasado cometimos excesos con el programa que hicimos en Panamericana Televisión, eran otras épocas y todos hemos evolucionado. Ya no se pueden hacer los mismos chistes de antes y los nuevos cómicos ambulantes merecen una oportunidad de mostrar su arte.

¿Qué tipo de excesos realizaron en el año 2000?

Por ejemplo, una vez le prendí fuego al narizón Danny. Y luego, cuando me vestí de quinceañera me lo hicieron a mí, cosas como esas para generar risas no se pueden hacer.

¿Ahora ves mucho talento?

Hay gente muy destacada, pero no todos. Hay gente que se pone un vestido, cuenta los chistes antiguos, se burla del público y cree que es arte. Muchos aún son vulgares y eso tiene que cambiar. Todo en la vida tiene que evolucionar. En mi caso aprendí mucho, pues una cosa es trabajar en la calle y otra es hacerlo para la cámara de televisión. Con los años, he llevado muchos talleres y cursos, que me han hecho crecer como artista y uno va autoregulándose.

“ME PAGABAN CON PAPAS Y VERDURAS”

El cómico Kike Suero recordó que en algún momento de su vida cuando empezaba como cómico ambulante pasó momentos duros y tuvo que hacer shows en los mercados donde le pagaban con verduras, papas y pollos; y de esa forma darle de comer a su familia.

He vivido momentos muy duros cuando era cómico de la calle y con el recordado ‘Lonchera’ íbamos a los mercados, hacíamos shows para los vendedores y nos pagaban con papa, arroz y algo de pollo, con eso parábamos la olla en casa. No había monedas, pero teníamos que usar todo nuestro talento para que no falte de comer”, señala Kike Suero.

