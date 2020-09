CAUSA ASOMBRO. El video donde se observa a Mario Hart diciendo que está tomando un licuado hecho a base de la placenta de su esposa Korina Rivadeneira se viralizó rápidamente en redes sociales. El también piloto indicó que el batido es para la modelo y habló someramente de los beneficios de ingerir este órgano. En otra publicación en Instagram, la ex chica reality profundiza sobre el tema.

En la historia de Instagram se observa a Korina Rivadeneira informando que se tomará un smothie de su placenta porque contiene muchos beneficios. “La placenta tiene montones de beneficios, es importantísimo para la mamá que se coma. En las siguientes historias contaré sus propiedades”, menciona.

Entre los beneficios que señala Korina Rivadeneira se encuentran: El aumento de la producción de leche materna, el alivio de la depresión post-parto y la prevención de la anemia. Además, menciona que el batido contiene factores de coagulación de la vitamina K, la cual ayuda a fortalecer los huesos.

Cabe destacar que Korina Rivadeneira habla de estos beneficios y promociona a una empresa que se encarga del proceso de la recolección de la placenta de la madre y de realizar los batidos. No obstante, la ginecóloga Jen Gunter escribió un artículo en contra de esta práctica, que es conocida como la placentofagia, por sus potenciales peligros.

" Sabemos tan poco sobre comer placenta que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. No hay ningún producto farmacéutico que pueda imaginar recomendar, particularmente inmediatamente después del parto, que haya sido tan poco investigado como las placentas encapsuladas", escribió en un artículo que se llama Gracias por no comer tu placenta. Puedes leerlo aquí

