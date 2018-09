La calentura de la competencia hizo que Korina Rivadeneira y Ducelia Echevarría se enfrentaran en Combate. Durante una prueba, la esposa de Mario Hart perdió contra su contrincante y cuando fue a sacarle pica, la venezolana le advirtió que no se le acerque.

Ante esto, Ducelia Echevarría le dijo unas palabras frente al micrófono: "Estas dos semanas te he estado ganando y tú hasta con estafas pierdes. Con tus estrategias y tus 'ayuditas' igual pierdes querida", dijo tras la competencia de Combate.

Al escuchar esto, Korina Rivadeneira fue al encuentro de Ducelia Echevarría para que le diga todo lo que piensa de ella en su cara y no frente a un micrófono. En un inicio, la rubia le dijo a la esposa de Mario Hart que no tenía 'tiempo' para hablar con ella y se alejó.

Sin embargo, Korina Rivadeneira siguió buscándola por la parte de atrás del set de Combate para seguir confrontándola y que le diga las cosas de frente. Ducelia Echevarría le pidió que no la amenazara y que la dejara tranquila.

Ducelia Echevarría y Korina Rivadeneira

Al ver que Korina Rivadeneira seguía detrás de ella insistiéndole para que hable directamente con ella, Ducelia Echevarría soltó: "No me vuelvas a agarrar y no me vuelvas a tocar nunca. No me vuelvas a insultar. Si vas a estar amenazándome, vete a tu país"

Korina Rivadeneira le refutó y le pidió que le diga las cosas en la cara. Ducelia Echevarría quiso minimizar a la venezolana diciéndole que ya la estaba aburriendo y empezó a voltearle los ojos. La venezolana se alejó y su capitán, Said Palao, resaltó que la rubia había soltado una frase desatinada en medio de la discusión.

Sin embargo, los conductores de Combate indicaron que la pelea entre Korina Rivadeneira y Ducelia Echevarría ya era un tema personal que ambas debían solucionar.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE