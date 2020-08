NO SOPORTA. La modelo comparte cada uno de los detalles de su embarazo, esta vez se refirió a los fuertes dolores que siente a días de convertirse en mamita. Korina Rivadeneira se encuentra en su noveno mes y las contracciones son bastante difíciles de llevar.

En varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo cuenta que ya no puede caminar, que le quema la lumbar. Incluso se anima a mostrar las compresas con agua caliente que debe de usar para aminorar el dolor.

La modelo está muy entusiasmada con la llegada de su bebé, ella ha compartido con sus seguidores todos los preparativos que realiza para el nacimiento de su hijita. “Ya en mis últimas semanas de embarazo he aprendido que ponerse en los zapatos de una madre no es fácil. Lo importante es que no estamos solos y tenemos a www.masabrazos.com: una comunidad de madres como nosotras con consejos, artículos y podcasts con los temas que a todas nos interesan en esta etapa”, escribe en su nueva publicación de Instagram.

Además, comparte con sus seguidoras las compras útiles que hizo durante su embarazo como parte de su rol como influencer para otras mujeres que pasan por este difícil y maravilloso proceso. En una de sus publicaciones finales en la mencionada red social también bromea sobre lo cansado que se encuentra su pareja, el cantante Mario Hart, de comprarle sus antojos.

Korina Rivadeneira sufre a pocos días de dar a luz (TROME)

