La esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira, acaba de llegar de Miami, y ya se prepara para sorprender al estricto jurado de Gisela Valcárcel, en la séptima gala de “Reinas del show”.

Estuviste de viaje, ¿llegas recargada?

Sí, acabo de llegar de viaje y llego recargada. Yo tenía cuatro años sin ver a mi papá, tenía más años sin ver a algunos tíos, y vi a todos, eso fue lindo. Así que llego a esta gala recargada, con el amor uno se llena de energía.

¿Crees que empezar a ensayar unos días después que tus compañeras te jugará en contra este sábado?

Ensayar menos días siempre juega en contra, pero yo siempre doy mi cien por ciento, así que, como sea, voy a llegar a esta gala a sorprender.

¿Cuál crees que es tu ventaja y tu desventaja en el show?

Mi mayor ventaja es que no tengo miedo a los retos, los tomo y hago de ellos lo mejor que puedo, siempre me atrevo a cosas diferentes, nuevas, y eso me ayuda muchísimo, eso me ayuda a sorprender. Y mi desventaja en la competencia es que no tengo la experiencia, pero eso no es algo que me frene.

Leslie Moscoso asegura que esta gala se llevará los Mejores pasos de la noche, ¿qué opinas?

Está muy bien que ella quiera llevarse los Mejores pasos de la noche, eso es lo que yo hago cada vez que lo consigo, antes de salir a la pista lo decreto. Yo voy a dar lo mejor de mí, y más que llevarme los Mejores pasos, yo estoy contenta con hacer un trabajo excelente cada gala.

Este sábado llegan en sentencia Paula Manzanal y Jazmín Pinedo, ¿quién debería seguir en competencia?

Paula ha demostrado tener mucha seguridad y lograr siempre lo que quiere, y Jazmín esta semana está ensayando como nunca y como nadie, siento que ella va a sorprender.

LEE MÁS | Conoce el motivo por el que acusaron de maltrato animal a Carmen Villalobos

¡No te pierdas “Reinas del show” este sábado a las 9 de la noche, por América Televisión!

TE PUEDE INTERESAR: