MAL DE SALUD. Korina Rivadeneira alertó a sus seguidores de Instagram al compartir unas historias sobre su actual estado de salud. La esposa de Mario Hart comentó que todo empezó con un dolor agudo de cuello pero a los días empeoró.

“Hoy amanecí peor... Hace 3 días ya con dolor fuerte de cuello, pensaba que era tortícolis, pero en definitiva es algo más fuerte, hoy no me he podido mover”, dice la modelo venezolana en sus historias de la mencionada red social, donde se la ve con el cuello tapado.

Asimismo, comentó que aunque en un inicio las molestias fueron en un lado del cuello, ahora bajó a los hombros y espalda, además de padecer de un fuerte dolor de cabeza. “No puedo cargar ya ni un plato porque el dolor es insoportable. Extraño y anhelo estar bien ‘quiero y necesito!’” nice en el post.

Al ver que su situación empeoraba, decidió acudir al especialista. “Es crónico lo que tengo. Me han puesto 6 inyecciones y aún siento mucho dolor, al parecer empeoré por lo tensa que me puse con las agujas. Escribo esto acá porque hay personas que necesitan estar al tanto de lo que me pasa por todos los compromisos que tengo”, añadió.