Korina Rivadeneira se hizo prueba de embarazo y este es el resultado | FOTOS

Los rumores sobre un posible embarazo de Korina Rivadeneira se difundieron rápidamente entre el mundo de los chicos reality. Poly Ávila compartió un video molestando a la venezolana sobre un posible nuevo integrante en la familia.

Pese a que Mario Hart ya había descartado un embarazo, la misma Korina Rivadeneira optó por hacerse una prueba para saber si esperaba un bebé. Pero todo fue falsa alarma. La participante de Combate descartó que se encuentre en la ‘dulce espera’.

“Se corrió un rumor porque estaba súper extraña. Yo no sabía, no podía confirmar si estaba o no. Por eso estuve esperando un tiempo, me hice la prueba y salió negativo”, expresó Korina Rivadeneira.

En otro momento, aseguró que junto a su esposo, Mario Hart, se habían ilusionado.“Me encanta la idea de tener un bebé. Pronto vamos a comenzar a buscarlo, porque estábamos ilusionados, ya que pensábamos que iba a ser positivo (la prueba). Hay que esperar. Todo a su tiempo”, sostuvo Korina Rivadeneira, quien inauguró su tienda ‘Valkiria’, en Gamarra.

En tanto, Mario Hart también indicó que le gustaría convertirse en padre el próximo año.“Nos encantaría ser padres. No estamos buscando, parecía que había una posibilidad, pero fue falsa alarma”, señaló.

Cuando se le consultó a Mario Hart sobre la nueva relación que Leslies Shaw tendría con Nicola Porcella, el piloto prefirió no comentar.