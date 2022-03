Korina Rivadeneira reveló que está ‘negociando’ con Mario Hart el nombre de su segundo hijo, pues el piloto desea, si es varoncito, que lleve el suyo y el de su abuelo, pero aún no lo han decidido. La actriz, también comentó en el avant premiere de ¿Quién dijo Detox?, que revelarán el sexo de su bebé cuando la mamá del piloto esté en Lima.

“Todo bien con el embarazo, no he sentido ningún malestar, aún no sabemos el sexo del bebé porque queremos revelarlo cuando venga la mamá de Mario. Ya voy por mi semana 16, esta ‘pancita’ ha sido diferente a la de Larita, a veces he saltado o corrido y me he dado cuenta que estoy embarazada (ríe), mi bebé se está portando muy bien”, señaló Korina en la alfombra roja de ‘¿Quién dijo Detox?’.

Mario comentó que le gustaría que lleve su nombre y del abuelo si es hombrecito.

(Ríe) Estamos ‘negociando’, vamos a ver qué pasa, por lo pronto ya conocimos al bebé y debo recocer que se parece a Mario, mi parto está programado para agosto.

EL AMOR DE SU VIDA

Korina, ¿cuál es tu personaje en ‘Quién dijo Detox?

¡Ay, Dios mío! Mi personaje es ‘Camucha’. Ella es una mujer fuerte, difícil, perfeccionista, competitiva, que pertenece a una gran familia, siempre está compitiendo con ‘Romina’ y vivirá un sin fin de situaciones porque quiere conseguir la cuenta de ¿Quién dijo Detox?, se van a dar situaciones muy jocosas. Es una película que va a dar mucho que hablar, la gente la va a recomendar porque irá al cine a divertirse y matarse de la risa.

¿Te has visto reflejada en el personaje?

Fíjate que es todo lo contrario, creo que ‘Camucha’ no tiene nada de Korina y Korina no tiene nada de ‘Camucha’, somos personas totalmente de extremos.

¿Eres más cariñosa, conciliadora?

Yo tengo mi carácter, podría decir que en alguito en lo que puedo parecerme es en que soy perfeccionista con mis cosas.

Pero nadie vive en un mundo perfecto, eso no existe...

Por supuesto, en el día a día uno tiene problemas que resolver, llora, ríe, goza de los hijos, la realidad no es un castillo de princesas.

Korina Rivadeneira y Mario Hart muestran su emoción por la llegada de su segundo bebé. Foto: César Bueno

Exacto, y ahora que serás mamá por segunda vez, ¿cómo haces?

Siempre hay que conseguir tiempo para todo. Mientras nos enfoquemos en lo más importante, todo saldrá bien. Por ejemplo, cuando grabé la película, para mí lo más importante era Larita y la película, y para combinarlo tuve que hacer mil sacrificios. En ese momento estaba dando de lactar y Larita no tomaba biberón, entonces la llevaba a mis largas jornadas de trabajo, le daba el pecho, la dormía y regresaba a grabar. De hecho hay una escena de la película en la que van a ver mi rostro con una expresión de dolor porque en ese momento tenía los senos llenos de leche y me iban a estallar.

Y también estaba el tema de ser esposa...

¡Claro! Tuve mucho apoyo de Mario, fue supercomprensivo. Mario es encantador.

¿Este embarazo es distinto al de Larita?

Con el de Larita los vómitos y náuseas me mataban, con este embarazo solo estoy cansada, pero debo admitir que estoy menos tolerante, digo las cosas que siento sin pensarlo, esté bien o esté mal, entonces no me estoy callando nada, si me respondes me defiendo.

¿Qué dice Mario al respecto?

Mario es el hombre de mi vida, el que Dios escogió para mí, es tan paciente, es mi contraparte, compartimos todo. Siempre cuando él está mal, yo estoy ahí apoyándolo y cuando yo estoy mal, él es mi soporte. Siempre habla conmigo, me ayuda, me hace entender que lo que está pasando es por mi embarazo.

¿Es tu complemento?

Sí, Mario para mí es el hombre perfecto, pienso que no me pudo tocar mejor hombre y te juro que si hubiera hombres como él en el mundo, las relaciones serían distintas.

¿Es atento contigo?

Sí, me sabe escuchar, es mi mejor amigo, tenemos muy buena comunicación y siempre me aconseja.