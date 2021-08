Korina Rivadeneira fue entrevista por una reportera de Magaly Tv. La firme, programa de Magaly Medina, tras ganar la gala de ‘Reinas del show’ ante Milena Zárate. La pregunta principal de la reportera fue si consideró que hubo favoritismo en el reality show de baile.

“La verdad: si hubo favoritismo es porque lo merecía, ¿no? De repente hubo comentarios lindos para mí porque he hecho buenas presentaciones. Si la gente me veía como favorita es porque me lo merecía”, dijo la venezolana.

Trome - Korina Rivadeneira habló tras ganar 'Reinas del show'. (Magaly Tv. La firme)

Korina Rivadeneira también se refirió a Allison Pastor, quien, posiblemente, hubiera llegado a la final de ‘Reinas del show’ con ella.

“Creo que por allí había una de las chicas que bailaba mejor que yo, pero si hacía un show completo, si podías notar que podía ganar. Cuando Allison empezó era un contrincante fortísima. Yo pensé que era bailarina. Sin embargo, cada una tiene algo propio, algo que la hace distinta y que en el escenario lo plasma y se hace mejor. No todo es carisma. No todo es bailar y ya”, concluyó.

MAGALY HABLÓ SOBRE VICTORIA DE KORINA

Magaly Medina habló sobre la victoria de Korina Rivadeneira en ‘Reinas del Show’, programa conducido por Gisela Valcárcel. La ‘urraca’ mencionó que ya sabía que la esposa de Maria Hart iba a ser la ganadora.

“Yo soy la reina del show, mejor dicho, la reina del chongo. Estaba cantadazo (la victoria de Korina). No se necesitaba tener ninguna bola de cristal para saber que Korina tenía el camino llano. Lo que hizo Gisela fue sacarla a quien se pusiera en el camino. Esa corona tenía nombre desde el primer día del programa”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina recordó el día que pronosticó que Korina Rivadeneira iba a ser la ganadora de ‘Reinas del show’, tal como sucedió.

“Lo dijimos el 2 de julio después de la primera gala. Allí, calientito. Lo dije con todas sus letras. Es como si me llamara Gisela para bailar contra Korina: me destroza. Yo no soy nadie en el baile. Trapea el piso conmigo. Lo mismo sucedió con sus concursantes. Hemos acostumbrado a todo el mundo de hacerle el camino fácil”, agregó.

Magaly Medina agregó que se debe dar un producto de calidad televisiva, pero no puedes poner a una concursante que no tiene contrincante.

“Nadie te va por allí allanando el camino. Eso no pasa. Por eso es que los televidentes merecen ver un espectáculo de calidad. No merece ver a dos pies izquierdos con Korina Rivadeneira. Allison Pastor se comenzó a destacar como una buena bailarina y esta final debió tener a las dos mejores bailarinas. Hubiera sido un espectáculo de calidad que el público merecía, pero Gisela está acostumbrado de hacer lo que quiera”, concluyó.