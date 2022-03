La polémica por el Miss Perú La Pre continúa. En una reciente entrevista a Trome, Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, reveló que sí se peleó con una compañera del certamen de belleza. Según explicó, hizo un comentario sobre su fallecida abuela Susana Higuchi que no le gustó.

La hija de la lideresa de Fuerza Popular y de Mark Vito señaló que las críticas a su triunfo en el concurso no le afectan. Sin embargo, resaltó que le dolió mucho que una persona cercana a ella, su amiga, lo cuestionara.

“Las críticas de los ‘haters’ no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena. También lo que pasó en el Zoom que se hizo donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más ”, manifestó.

Respecto al rechazo a Tula Rodríguez en una entrevista en ‘En Boca de Todos’, Kyara Villanella explicó lo que realmente pasó. Si bien descartó que se trató por la cercanía con Gisela Valcárcel, la jovencita manifestó que fue por “el protagonismo”.

“Con toda sinceridad, no quería declarar porque no deseaba restar protagonismo a mis compañeras que estaban a mi lado o que pensarán había favoritismo”, agregó.

Supuesta conversación de Kyara en Zoom se hizo viral

A través del Twitter, se difundió una captura de un supuesto mensaje de Kyara Villanella en una transmisión por Zoom. En la imagen se observa que la joven arremete contra una de sus compañeras del Miss Perú La Pre.

“Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen”, se leía. Sin embargo, pese a que esto nunca fue confirmado, Kyara en la entrevista se refirió a un Zoom.