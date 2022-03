Kyara Villanella, hija de Keiko, indignada por polo que vale S/50: “Con eso me compro 50 panes con papa”

MOLESTA. Kyara Villanella se encuentra en el ojo público al estar en el top 20 del Miss Perú La Pre. Recientemente, la hija de Keiko Fujimori tuvo una conversación en sus redes sociales con una de sus amigas y un hecho llamó la atención. Se mostró indignada por el precio de una prenda.

La hija mayor de la lideresa de Fuerza Popular con Mark Vito ha mostrado sus deseos de convertirse en modelo deportiva, en lugar que reina de belleza. Además, Keiko Fujimori también le da consejos para ganar en esta competencia.

“Mi mamá creo ha hecho pasarela antes y me ha ayudado un montón. En locución y oratoria también. Ustedes saben que sabe hablar bien. Me ha enseñado la postura, ojos, tu voz, tranquilidad”, dijo Kyara.

Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo, la pequeña Kyara de 14 años se mostró totalmente sorprendida al querer comprarse un polo, pero el precio le pareció un exceso, pues ese dinero lo puede invertir en comida como pan y papa.

“Había unos polos hermosos, pero cuando le pregunté a la señorita que cuánto está ese polo, me dijo ‘50 soles’... ¡Un polo 50 soles! Y yo me quede así (sorprendida) Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa ”, dijo.

HIJA DE KEIKO EN EL TOP 20 DEL MISS PERÚ LA PRE

A través de una transmisión en vivo, la organización del ‘Miss Perú: La Pre’ dio a conocer la lista oficial de candidatas que continúan en la competencia. En la nómina resaltan las hijas de Keiko Fujimori y Carlos Barraza.

Además, otro de los rostros conocidos que siguen en el Miss Perú: La pre es el de Alondra Huárac, hija de Nilver Huárac y la cantante Lizet.