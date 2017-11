Kylie Jenner: fans creen que mandó indirecta sobre sexo del bebé que estaría esperando [VIDEO]

Los hinchas de Kylie Jenner están desesperados por conocer si la joven está o no embarazada de Travis Scott, su actual pareja. Las especulaciones han caído como una lluvia torrencial, y no son pocos los medios que aprovecharon ello para tener más tráfico en sus páginas.



Kylie Jenner parece contribuir a que esta situación siga, debido a las publicaciones que ha hecho en las redes sociales. Una de las movidas más recientes la hizo en Instagram, donde difundió cómo habían quedado sus uñas tras aplicarles un esmalte de color rosado.



En la descripción de la publicación, Kylie Jenner escribió que se trataba de una producción fotográfica. ¿Acaso ella vendió la exclusiva de su 'embarazo' a un medio? Pues, todo indicaría que no.



Los usuarios no tardaron en sugerir que Kylie Jenner estaba mandando una indirecta a su fanaticada sobre el sexo de su 'bebé'. Pero, como lo mencionamos, la foto subida a Instagram no tendría asunto que ver con la 'gestación'.

💞 shoot day Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 12:47 PDT

COSMÉTICOS

Un video que salió posteriormente en la cuenta de Instagram de Kylie Jenner muestra que la joven está por entrar fuerte en el mercado del maquillaje. En este clip, la joven anuncia que abrirá algunos módulos de venta de la mano con Topshop.



Según dijo Kylie Jenner, estos se ubicarán en Los Angeles, Nueva York, Miami, Chicago, Houston, Las Vegas y Atlanta. Nada mal.