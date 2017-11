¿Kylie Jenner está harta de ocultar su 'embarazo'? [VIDEO]

Las habladurías sobre el aparente embarazo de Kylie Jenner siguen sin freno, a pesar de que las pruebas que indicarían que ella no está gestando son numerosas. Ahora, el tema tiene como punto de partida el supuesto hartazgo de la joven ante la situación de tener que ocultar su 'barriguita'.



Esto tiene como pilares a las fotos que Kylie Jenner ha subido a sus redes sociales. En dichas imágenes, la musa aparece con ropa muy ancha y oscura.



"Honestamente, Kylie Jenner está enferma emocionalmente ahora mismo", dijo una presunta fuente cercana a la familia de la chica a Radar Online. In Touch recopiló también estas declaraciones, indicando que ella está dudando en decir o no 'la verdad'.



Sea como fuere, esta información cayó como agua fría a los millones de seguidores de Kylie Jenner, quienes creen que esto coincide con su comportamiento en internet, donde no ha publicado algo personal recientemente.

Hace unos días, el portal británico Daily Mail difundió unas imágenes de Kylie Jenner en las que se le veían con un cuerpo mucho más grueso, asunto que no pocos atribuyeron a su 'gestación'.



Poco después, E! News reveló que dichas imágenes fueron alteradas y que Kylie Jenner está lejos (al menos por ahora) de tener ‘pancita’.