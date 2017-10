Kylie Jenner: ¿quién es la mujer que acompañaba a Travis Scott por las calles de Nueva York? [VIDEO]

Mientras los rumores de embarazo no se aclaren, muchos ojos estarán sobre Kylie Jenner y Travis Scott. Medios de todo el mundo, especializados en farándula o no, están dando cuenta de las novedades sobre este tema o de la pareja en sí.



Sobre esto último gira uno de los reportes más recientes de Daily Mail, el cual muestra a Travis Scott fue en compañía de un chica que no tiene parecido con Kylie Jenner por las calles de Nueva York.



Con el cabello rosado y ojos rasgados, la joven se muestra muy cercana al rapero, quien refleja estar despreocupado. ¿Acaso Travis Scott está traicionando a Kylie Jenner?



No, para nada. El portal británico sostuvo que dicha mujer es solo una amiga del músico. No obstante, no son pocos los hinchas de Kylie Jenner los que manifestaron sus dudas sobre lo revelado por el portal.

DISTANCIAMIENTO

Las suspicacias de la hinchada no son gratuitas. Los rumores de alejamiento entre Kylie Jenner y Travis Scott se vienen escuchando desde hace varias semanas. Incluso, algunos indicaron que ello se debía al 'embarazo' de la joven.



Una nota de E! News indicó, sin embargo, que las cosas entre ambos estarían muy bien. "Kylie Jenner y Travis Scott vinieron justo después de la hora de almuerzo. Habían unas ocho personas en total en el restaurante (...) Llegaron a la hora perfecta porque no había nadie aquí", afirmó un informante.



Estas declaraciones tienen razón en un viaje que emprendieron Kylie Jenner y Travis Scott a la tierra natal de este último, Houston.