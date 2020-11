SE DESPIDEN ENTRE LÁGRIMAS. Gran conmoción viene causando la muerte de Miguel Ángel Campos, más conocido en el mundo del arte de la calle por su personaje de ‘La Bibi Wantán'.

El cómico ambulante falleció el pasado sábado de un paro cardiaco en el Hospital Covid de Ate, donde permanecía hospitalizado por dos meses y medio luego de haberse contagiado del peligroso coronavirus.

A mediodía de este lunes, sus amigos, familiares y vecinos acompañaron su ataúd desde su casa en San Juan de Lurigancho hasta el cementerio donde será enterrado, ubicado en Lurín. Imágenes de En Exclusiva muestran una gran cantidad de personas desconsoladas despidiéndose de él en la calle.

Asimismo la hija de Lady, una de las hermanas de La Bibi que lo acompañó durante su enfermedad, se mostró desconsolada al ver el féretro de su tío. “Papá ¿por qué? Tú me prometiste que no me ibas a dejar, tú me prometiste que ibas a estar para mí”, dijo entre gritos desesperados.

Al respecto, Laura Borlini comentó que la gran cantidad de personas demuestra el gran amor que el público, su familia, amigos y vecinos sentían por Miguel Ángel Campos.

Decenas de vecinos, amigos y familiares acompañan su ataúd poco antes de su entierro | En Exclusiva