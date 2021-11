La actriz cómica Susan Cristán, la ‘Chola Puca’, comentó que se viene recuperando gracias a las sesiones de terapia que viene recibiendo por parte de profesionales para superar los episodios de violencia psicológica que vivió en su matrimonio. Recordemos que en mayo último denunció que su esposo la agredía física y psicológicamente; y hasta la amenazó con quitarle la vida.

“Gracias a Dios cada día estoy mejor, mucho más sana y fuerte, he aprendido a valorarme y quererme. No debemos dejar que nos humillen, nos insulten ni que dominen nuestras vidas... recuerdo que me decían ‘fea’, ‘gorda’, ‘vieja’, y hoy me siento fuerte, eso ya no me afecta. Tengo a mi hijo y es mi motor para seguir adelante”, comentó la actriz cómica, quien acaba de lanzar sus panetones por la campaña navideña.

Asimismo, cuenta que por ahora no tiene ganas de volver a enamorarse, pues sus heridas están curando y más adelante se dará una nueva oportunidad para el amor. “Por ahora no pienso en tener pareja ni enamorarme, mis heridas tienen que cerrar bien, y luego llegará una persona indicada a mi vida. Por ahora solo pienso en seguir criando a mi hijo, en trabajar y crecer independientemente”, detalla Susan Cristán.

Finalmente, cuenta que espera volver a la televisión el próximo año. “Ya estoy bajando de peso, empecé con la dieta y el ejercicio para que Gisela Valcárcel me llame a su programa, pues canto, bailo y actúo. En el 2022 vuelvo con todo”, añadió.

DENUNCIÓ A SU ESPOSO

La conocida actriz cómica Susan Cristán, ‘La Puca’ también llamada la ‘Chola Puca’, acusó a su esposo de agredirla físicamente y psicológicamente. Según dijo, su pareja amenazó con quitarle la vida, además, afirmó que en la comisaría de Vitarte no le quisieron aceptar su denuncia.

En declaraciones a RPP, ‘La Chola Puca’ manifestó las graves acusaciones contra su esposo. “Me ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, manifestó con la voz entrecortada.

Susán Cristán también afirmó que incluso fue sacada de su casa a la fuerza. Pero no es todo, a pesar de la delicada denuncia, la actriz cómica afirmó que en la comisaría de Ate Vitarte no quisieron aceptar la denuncia contra su esposo.

“Me dijeron que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, lamentó la artista.

