La actriz cómica Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, dijo que tiene miedo de salir a trotar al Pentagonito, luego de conocer la agresión que sufrió el esposo de Paola Ruiz, quien fue acuchillado por una mujer mientras realizaba deporte. Asimismo, comentó que sigue con sus emprendimientos y acaba de lanzar sus panetones.

“Ver esas imágenes me ha dejado en shock pues el chico es un deportista calificado y quedó todo ensangrentado por la agresión de esa mujer, quien le hizo varios cortes con un cuchillo. Eso me ha provocado un poco de temor, tengo miedo de volver a salir a correr al Pentagonito, donde suelo ir tres veces por semana”, comentó la ‘Chola Puca’.

¿Tú siempre vas al Pentagonito a realizar actividad física?

Desde hace muchos años junto a un grupo de amigos, por eso, es que ahora me siento temorosa porque no me vaya a encontrar con alguien desquiciado, con problemas mentales y me agrede con un cuchillo o cosa similar, yo tengo que seguir trabajando por mi hijo.

Cambiando de tema, ¿vuelves al humor?

Estoy en eso, hay algunas propuestas para regresar con fuerza el próximo año ya sea en la televisión o quizás en las redes sociales, donde se vienen abriendo muchos espacios para entretener e informar al público. Pero ahora en diciembre estoy con mi emprendimiento de panetones, como lo vengo haciendo desde hace algunos años, y ha tenido muy buena acogida. Como todos saben, mi panetón es de primera calidad, quien lo prueba siempre quiere más, ja, ja, ja.

VOLTEÓ LA PÁGINA

Hace unos días, la actriz cómica Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, afirmó que está superando poco a poco los malos momentos que le ha tocado vivir, luego de haber denunciado a su esposo, por agresión física y psicológica en mayo pasado.

“Me estoy reponiendo en lo personal, estoy volteando la página y mirando el futuro con optimismo y alegría. He tenido días muy duros, difíciles, pero como madre de un pequeñito no puedo darme el lujo de estancarme. Hay gente que hasta me critica porque me ven reír en mis redes sociales y creen que todo lo que vivido es un cuento, es parte de un show… pero no puedo derrumbarme, el artista debe tener siempre una sonrisa, llevar la procesión por dentro. Tampoco puedo permitir que mi hijo me vea mal, sufriendo y deprimida, porque es una esponjita y absorbe todo”, comentó la ‘Chola Puca’.