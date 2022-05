EL COLMO. Luego de los indignantes audios que sacó el último jueves Magaly Medina, donde se le escucha insultar y denigrar a Susán Cristán, Pablo Sánchez, aún esposo de la popular ‘chola Puca’, rompió su silencio y negó que sea el autor de las frases racistas.

Entre lágrimas, el hombre aseguró que un día su hijo les reclamará por este escándalo mediático y le pidió a su expareja parar con este enfrentamiento público. “Mi hijo algún día nos va reclarar esto a los dos y no nos lo vamos a poder perdonar, ni ella ni yo. Quiero paz nada más, para mi hijo, para mí. Basta Susan ya de pelear”, dijo embargado por un supuesto llanto.

PABLO SÁNCHEZ DENUNCIÓ A LA PUCA POR MALTRATO A MENORES

Según contó para Magaly Tv La Firme, denunció a Susán Cristán en la comisaría de Salamanca el pasado martes, porque se le llegaron rumores de que ella y su actual pareja maltrataban su menor hijo. “Mi hijo para llorando, llora mucho” , dijo al mismo tiempo que mostró un audio donde el niño da a enteder que su madre lo golpea.

Pablo Ramírez fue consultado por los fuertes insultos racistas que le lanzó a su ex, y aseguró que como todas las parejas, tenían discusiones. Sin embargo, negó haberla amenazado de muerte, dijo que no iba hablar del tema y mostró otro audio donde se le escucha a la actriz insultarlo y acusarlo de haberla dejado en la bancarrota.

Cabe indicar que en un primer momento, cuando salió la nota el pasado jueves en Magaly Tv La Firme, el aún esposo de Susan Cristán aseguró que no era su voz la de los audios.

PABLO SÁNCHEZ SE COMPARA CON MARIO IRIVARREN

Por si fuera poco, el sujeto se comparó con Mario Irivarren y la polémica que se levantó cuando reconoció que fue agresivo con Vania Bludau. “Él dijo que acepta que tenía que llevar terapia, yo también, no me siento bien, mi único problema fue no hablar cuando debí hablar” , acotó.

Finalmente, Pablo Ramírez aseguró que reconocerá que es un agresor solo en su soledad y en terapia. “En este momento yo no voy a reconocer lo que ella me acusa porque si lo hiciera, ella también tendría que reconocer que es una agresora psicológica y física de menores”, indicó.

Pablo Ramírez, todavía esposo de Susán Cristán, rompió su silencio tras la difusión de unos fuertes audios, donde insulta y denigra a la popular ‘chola Puca’.

