La cantante Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, contó que acaba de grabar un reguetón a pedido de sus miles de fans, pues querían verla haciendo temas urbanos.

“Hace poco he grabado un reguetón que se llama ‘Apaga la luz’ y voy a grabar un video bastante provocativo, pues así son los videoclips. Es un tema que me pidieron muchos fans por medio de las redes sociales y espero que no me critiquen, yo siento que mi espíritu es joven y puedo atreverme a hacer este género urbano”, dijo la Tigresa.

¿Entonces, vas a cambiar de género?

No, yo seguiré haciendo mis temas, esto es como una aventura.

¿Cómo está yendo tu trabajo musical?

Está dándose poco a poco, por ahora no tengo muchos shows pero me contratan para activaciones, animaciones e inauguraciones. Allí comparto con mi público, mis seguidores.

¿Qué te dicen cuándo te ven en vivo y en directo?

Me dicen que soy una chibolita, ja, ja. Me felicitan por mi carrera, mis éxitos y no creen que a mi edad esté logrando mis sueños.

También sueles dar charlas...

Así es, me han llevado hasta el extranjero para dar charlas motivacionales a grupos para contarles mi historia de vida y que nunca me rendí en poder cumplir mis sueños para convertirme en artista, que todos podemos tener la voluntad para hacerlo y que nunca es tarde. Si yo he podido, entonces, todos pueden realizarlo.

¿Y actualmente sigues soltera?

Sí, por ahora no quiero saber nada del amor y estoy dedicada a la música. El próximo año espero volver a México para una actividad grande y espero concretar mi viaje a París donde tenía previsto grabar un videoclip.

Entonces, ya no te veremos con Elmer Molocho...

Somos solo amigos, solo nos vemos de vez en cuando tengo alguna presentación especial y me acompaña como parte de mi elenco.

PREPARA ONLYFANS

La Tigresa sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una provocadora imagen en donde confirma su incursión a la aplicación: “Muy pronto mi Onlyfans”, se lee en la publicación, que está acompañada de una fotografía que fue parte de la revista Soho en 2015.

Al parecer, la reina de YouTube no quiere quedarse atrás y desea incursionar en Onlyfans, tal como lo han hecho Fátima Segovia, Xoana Gonzáles y Leslie Shaw, conocidas artistas en nuestro país.

Además, señala que no es una jovencita, pero tiene el alma alegre.

“Hoy por hoy no soy ninguna jovencita, pero tengo el alma joven porque disfruto de buena salud, tengo muchos proyectos y siempre he dicho que mi vida es como para llevarla a la pantalla grande o la televisión”, finalizó la artista.

TE PUEDE INTERESAR

Gino Pesaressi dio romántico beso a su bailarina en final de ‘El Gran Show’: ¿Romance a la vista?

Laura Zapata: la condición que pone para volver a actuar junto a Thalía

Kate Candela revela que está solterita: “Donde pongo el ojo, pongo la bala”