Judith Bustos, la popular Tigresa del Oriente, está a punto de lanzar un nuevo tema y asegura que será polémico. Afirma que a su edad todavía mantiene la vitalidad de una jovencita y le gustaría llevar su vida a la pantalla grande o la televisión porque ‘serviría de inspiración’.

“Estoy por lanzar un nuevo tema que se llama ‘Apaga la luz’, es polémico por la letra. La melodía es bien bonita, alegre, bailable y muy elegante, pero la letra tiene un poco de picardía, en el buen sentido de la palabra”, afirmó la Tigresa.

Tiene un doble sentido.

Claro, no me animaba a grabarlo por la letra, la sentía muy atrevida. Pero es una canción dedicada al amor, me animé y lo grabé, solo falta hacerle el videoclip.

Estuviste promocionando tu música en México...

Sí, yo les agradezco porque me tienen un gran cariño, respeto, aprecian mi música. Obviamente, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero hay mucha gente que se me acerca y me dice que he sido su inspiración, es que uno siempre tiene que seguir luchando por sus objetivos, por sus sueños.

¿Te gustaría llevar tu vida a la televisión o la pantalla grande?

Si supieran, mi vida es para llorar, reír, tiene de todo. Yo me he caído, me he levantado. De niña he padecido mucha pobreza extrema y lo superé, he pasado muchas cosas desagradables en mi vida, pero soy fuerte y sigo para adelante. Hoy por hoy no soy ninguna jovencita, pero tengo el alma joven porque disfruto de buena salud, tengo muchos proyectos y siempre he dicho que mi vida es como para llevarla a la pantalla grande o la televisión.

Te mantienes con esa vitalidad, gracias a tu música...

Todavía estoy como para trabajar, como siempre digo ‘Hay Tigresa para rato’ porque estoy llena de proyectos, de metas, todavía tengo muchas cosas por hacer realidad.

EN EL ZOLE CIRCO

De otro lado, la Tigresa del Oriente disfrutó de la función gratuita que ofreció el Zole circo para niños con habilidades diferentes.

“Es un circo diferente. No solo reparten alegría, color y magia; sino también fomentar una conciencia colectiva sobre la inclusión social y han implementado el ingreso gratuito a niños con habilidades diferentes y a personas de bajos recursos”, señaló.

El empresario circense, Nasser Condezo Vilca contó que esta iniciativa nació al ver que son muchos los casos de niños con habilidades diferentes en la zona de Carabayllo, sumado a que no todos cuentan con el dinero suficiente para ingresar a estos lugares o la falta de accesos adecuados para que puedan entrar en sillas de ruedas.

“Creemos que la alegría de un niño no tiene precio, por ello nuestro circo cuenta con rampas especiales para un fácil acceso y comodidad para todos”, afirmó.

‘Zole Circo’ está ubicado en Qatuna Mercados, en Av. Chimpu Ocllo en Carabayllo, y tendrá funciones hasta el 4 de setiembre.