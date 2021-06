Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, recibió la segunda dosis del coronavirus y afirmó que aunque está tranquila no ‘bajará la guardia’. Además, regresa a sus raíces ya que abrió su salón de belleza.

“Estoy feliz de haber recibido mi segunda vacuna y no siento nada, todo está bien. La primera vez sentí que se me hinchaba el brazo, al día siguiente no podía levantarlo, tuve bastante malestar, pero a los tres días todo se fue, así de simple. Me chocó un poquito, pero ahora todo bien”, contó la cantante de ‘Un nuevo amanecer’.

Ya que tienes las dos vacunas. ¿Estarás más tranquila?

Sí, pero igual no hay que bajar la guardia. Hay mucha gente que se olvidó de la distancia, de las mascarillas, siempre hay que tener su protector facial y alcohol. Lo que le recomendaría a la gente es que no se descuide.

Ahora que no hay eventos, ¿cómo estás generando ingresos?

Ahora voy a reinventarme con la peluquería. Como todavía no hay pase libre para los shows, hay que hacer algo. Yo he hecho de todo, pero pude reabrir mi salón de belleza y spa, que está ubicado a la altura de la cuadra 3 de la avenida Canadá, en La Victoria. Ya estoy dando las citas, a todos lo que me llamen al 963040214. Tengo que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y yo misma los voy atender.

Muchos no saben, pero tú eres maquilladora de profesión.

Yo soy recibida como estilista. En el tiempo que estudié las academias te enseñaban todos los cursos: manicure, pedicure, corte de pelo, tinte, ondulación, aprendí de todo. Yo tengo mi título, después me especialicé en maquillaje y peinado.

¿Cómo llegaste a la caracterización?

Ese es otro arte que lo tenía escondidito. Si Dios quiere, los domingos voy a hacer un taller para enseñar caracterizaciones.

¿Y cómo vamos con el corazón?

Todo tranquilo..

Sigues con Molocho, porque ustedes regresan y después se pelean.

Ahí estamos... viendo qué se hace y qué pasa.

TIGRESA DEL ORIENTE SE LLEVÓ SUSTO

Judith Bustios, conocida popularmente como la Tigresa del Oriente, reveló que vivió momentos de tensión luego que recibiera un resultado erróneo de una prueba de coronavirus.

“Fui a una clínica, me sacó una prueba positiva, casi me da el ataque. Si yo hubiera estado con mi corazoncito delicado me daba un paro cardiaco porque me asusté. Yo ya pasé por ese tema. Yo ahora estoy sana no me duele nada, la espalda, la cintura ya no me duele porque tomo vitaminas, medicina”, afirmó.

