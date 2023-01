‘La Uchulú’ festejó su cumpleaños y como parte de su onomástico, la tiktoker hizo una emotiva publicación de Instagram para expresar su gratitud por las muestras de cariño de sus seguidores.

Según se pudo ver en su publicación, la influencer festejó su cumpleaños junto a su nueva pareja sentimental, su madre y otros integrantes de su familia.

“Feliz cumpleaños a mí. Confesarles que no soy tan fanática de estos días, ya que me traen recuerdos que me llenan de nostalgia, pero lo que agradezco de este bonito día , es que puedo pasarla junto a mi madre, familiares y seres queridos”, dijo al inicio de su mensaje.

“Un añito más de vida, el cual valoro con toda mi alma y le agradezco infinitamente a Dios por mantener con salud a mi familia y a mí. Siempre me ha gustado las cosas sencillitas. 22 añitos y siento que los años pasan rápido, poco a poco ya siento mi ‘reumasho’. Gracias, mil gracias a todos ustedes mis chululitos, los amo”, añadió.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE ‘LA UCHULÚ'?

‘La Uchulú’ cumplió 22 años este lunes 2 de enero de 2023. La exintegrante de “El artista del año” dijo estar agradecida por las oportunidades que le dio la vida, pero también recalcó que su cumpleaños es una fecha emotiva para ella.

Aunque la influencer ya no está en la pantalla chica, ella sigue ganando seguidores en las redes sociales, donde comparte contenido de entretenimiento.

