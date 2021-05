SE PRONUNCIA. La popular Uchulú estuvo este jueves en América Hoy y, como era de esperar, fue consultada sobre su relación con El Shamuco, luego que el tiktoker dijera, en una entrevista con Trome, que ya no trabajaba con ella.

“No hay que enamorarnos porque nos pagan mal, nos montan los cachos. Una tiene que ser para el pueblo, para el consumo del pueblo”, dijo entre risas, asegurando que estaba hablando de manera general y no refiriéndose particularmente a su excompañero.

Cabe indicar que Samuel González, El Shamuco, se confesó con Trome y aseguró que no le comunicaron que ya no trabajaría con La Uchulú. “La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión”, indicó.

En ese sentido, afirmó que no preguntó las razones de su separación y que no le importa. “Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, agregó.

¿QUIÉN ES EL SHAMUCO?

La Uchulú se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la farándula de Chollywood. Se hizo conocida por Tik Tok e Instagram, pero pronto llamó la atención de los ejecutivos de la pantalla chica, quienes la llamaron para el Reventonazo de la Chola y El Artista del Año.

Esaú Reategui Wong, quien le da vida al popular personaje pelirrojo, no trabaja solo en sus redes, sino que se apoya en sus amigos ‘La Racacha’ y ‘El Shamuco’, ambos de origen selvático al igual que ella.

En una entrevista para el diario Correo, La Uchulú reveló que Dian González, conocido como El Shamuco, también tuvo una dura historia de vida y ella llegó en el momento indicado para sacarlo de la tristeza e impulsarlo en el mundo de las redes sociales.

“Al Shamuquito lo había puesto en mis videos porque él también estaba pasando por un momento crítico en su vida. Antes de la pandemia, un 14 de febrero, yo me había ido a una discoteca y también me estaba recuperando recién de la depresión. Lo vi a él, todo apagado y triste, ya que resulta que su papá había fallecido”, contó la pelirroja.

Asimismo, mencionó que El Shamuco tenía problemas familiares y cómo lo vio triste, le propuso trabajar juntos. “Nos fuimos atrás a conversar, él se puso a llorar y es ahí donde lo invité a ser parte de este proyecto, de estos videos. Hay que ponerle alegría a la vida, yo te ofrezco esto, le dije”, agregó.