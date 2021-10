En la reciente emisión de “La Voz Kids”, el participante Vincenzo Leonardi logró que los cuatro entrenadores voltearan a verlo solo segundos después de empezar a interpretar el tema “Sway”.

“Ya están los cuatro, qué tal récord”, exclamó Cristian Rivero al notar que Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Joey Montana y Christian Yaipén giraron sus sillas.

“No se atrevan. Quédense quietos. Hoy no entiendo de razones, ese niño tiene que ser mío”, dijo Daniela, advirtiendo a sus compañeros que no se lleven a su equipo a Vincenzo. Tras ello, Eva intervino para calmar a la salsera: “Daniela, mamita, ven. ¡Daniela cálmate, ven! No debí darte chocolate”.

“Vicenzo tienes una voz, este espacio puede ser para ti si lo deseas. Me voy a sentar tranquilita y voy a disfrutar del circo”, agregó la cantante criolla.

“Hermano, cuánto cuesta tus entradas para tu próximo concierto. Yo quiero traer un par de gente de Panamá a conocerte. Tú eres un artista”, comentó Joey Montana.

Por su parte, el líder de Grupo 5 resaltó el desenvolvimiento del participante; sin embargo, le pidió que nunca se olvide de la humildad.

“Querido Vincenzo déjame decirte que todo ese talento que tienes es de admirar. Lo que has hecho hoy día es cautivarnos a los cuatro, pero también hay que cuidar mucho la humildad, ok. El que hayamos volteado los cuatro, que estemos haciendo todo el show, todos queremos que estés aquí”, enfatizó el intérprete de “Parranda la Negrita”.

Mientras que una Daniela resignada, dijo: “Ya ustedes utilizaron sus mejores armas, mi hijito (…) sea la decisión que tomes, ahí estaré esperándote”.

Tras la intervención de los entrenadores, Vincenzo Leonardi dio a conocer que había decidido sumarse al equipo de Christian Yaipén. “Los admiro a cada de ustedes, pero esta vez me voy con Christian”, dijo.

El cantante no ocultó su emoción y se acercó al joven para abrazarlo y dedicarles unas palabras: “Yo te estaba mirando. Te voy a decir algo muy chévere, que te va a servir para la vida, estos aplausos o estas formas de halagarte siempre van a pasar con personas o con artistas como tú y nada más nunca pierdas ese norte. Porque mientras más humilde seas, más corazones vas a conquistar y más gente importante, porque se necesita mucha de esas conexiones para sobrevivir en este mundo. Vamos a hacer muchas cosas chévere, no solamente canto cumbia, también canto en inglés y vamos a hacer cosas”.

VIDEO RECOMENDADO

La Voz US: Alejandra Guzmán, Vives, Fonsi y Wisin, maestros de miles de niños en TV

La Voz US se estrena el 19 de enero y Alejandra Guzmán, Carlos Vives, Luis Fonsi y Wisin serán el jurado del programa de TV. https://elbocon.pe/boconvip/peruano-es-elegido-por-laura-paussini-y-carlos-rivera-para-la-batalla-final-de-la-voz-espana-video-luis-angel-vizcarra-carlos-rivera-nndc-noticia/