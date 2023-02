La conductora de ‘Dilo Fuerte’, Lady Guillén, resaltó el talento de Milena Warthon quien conquistó el Festival de Viña del Mar al ritmo de su canción ‘Warmisitay’ y se llevó una Gaviota de Plata al ganar la competencia folclórica.

“Milena Warthon nos llenó el pecho de orgullo, el corazón de orgullo. Ella ganó la Gaviota de Plata en Festival de Viña del Mar, la ganó con su talento, con su carisma, con la luz que ella siempre nos da”, dijo la también abogada.

Además, la conductora de ‘Dilo Fuerte’ destacó el esfuerzo que ha puesto Milena Warthon en su carrera y está segura de que después del Festival de Viña del Mar se le abrirán más puertas.

“Milena se lució durante sus presentaciones en la Quinta Vergara, así que la Gaviota es más que merecida. Es una mujer que arrancó su carrera desde cero y esto nos demostró que, una vez más, como peruanos, el talento nos sobra en cualquier concurso del mundo, aplauso y abrazo para Milena. Seguramente continuará con los éxitos, esto es solo parte de un camino maravilloso que Dios tiene preparado para ella”, indicó.

Milena Warthon con la bandera del Perú. Fotos: Piko Tamashiro /@photo.gec

Milena Warthon y su canción ‘Warmisitay’ son un boom en TikTok: tiene más de 2 millones de seguidores

Con solo 22 años, la cantante Milena Warthon ganó de forma merecida la Gaviota de Plata en la competición folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. Su tema ‘Warmisitay’ cautivó al jurado y al público que la eligieron como la mejor. Pero la vida de esta jovencita, de escasos 1.53 metros, que impulsa un estilo llamado pop andino, ha estado marcada por los desafíos. Desde pequeña supo que deseaba ser artista y, siendo escolar, ganó un concurso musical y se presentó en el Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho.

Si bien ama sus raíces andinas al ser hija de padre apurimeño y madre ancashina, ella ha confesado pícaramente que no habla quechua, pero planea aprender el idioma de los incas porque tiene pensado grabar un disco en este lenguaje. “ Estudié quechua, sé lo básico, pero me falta perfeccionar ”, confesó.

Aunque tuvo presentaciones en televisión de forma exitosa, alcanzó popularidad en plena pandemia, luego que sus conciertos se cancelaran, lo que la motivó a generar contenido en su canal de TikTok, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Confesó que en 2021 ‘La Voz Perú’ le abrió muchas puertas, pero lo malo fue el bullying del que fue víctima en redes sociales. “Recibí muchas críticas de odio porque me consideraban solo una tiktoker. Me sentía frágil, acorralada”, contó.

