‘Jamás lucraremos con el dolor de la gente’, dice Lady Guillén, quien regresa a la pantalla chica con su programa ‘Dilo fuerte’, de lunes a viernes por Panamericana.

“‘Dilo fuerte’ es un talk show moderno, obviamente sin dejar de lado la esencia que es la de ayudar a la gente en la resolución de sus conflictos”, señaló.

Cuando uno habla de talk show, piensa en Laura Bozzo. ¿'Dilo fuerte’ será parecido?

No hay comparación con lo que hacía la señora Laura Bozzo, jamás, es una época marcada por mucho disgusto de los peruanos y no se puede repetir, no podemos lucrar con el dolor de la gente ni aprovecharnos de las personas. No hay ningún caso que sea actuado, aquí no habrán actores. Nosotros somos productivos, no negativos. Además, tendrá su toque de entretenimiento.

¿No habrá broncas en tu programa?

Conflictos siempre habrán, pero con respeto y tratando de darle solución a esa controversia. En el programa vamos a tener las puertas abiertas para todos, no nos vamos a centrar en un solo tema, por ejemplo el ADN, pensión de alimentos o la tenencia, no. Nosotros vamos a tocar todo, creo que se necesita que le demos la oportunidad de alzar la voz a todos y con sus distintos problemas. Todos tienen el derecho de tocar la puerta y nosotros tenemos el deber de abrírsela para que ellos puedan hablar y tratar de ayudarlos. Somos una ventana para que la gente solucione sus problemas y pueda tener una nueva vida.

Calentaste tu regreso a la televisión con tu paso por ‘Reinas del show’.

Después de mi paso por ‘Reinas del show’ me quité el peso de una mochila porque después de 12 años bailaba. Entonces, estoy en otra etapa en la estoy disfrutando y gozando porque estos miedos, como era el baile, los saqué de mi vida. Cuando terminó mi temporada en ‘Tengo algo que decirte’ obviamente había sentimientos encontrados porque era mi casa (Latina) y hay un agradecimiento y un lado emocional que se puede haber afectado, pero pasaron los meses y empecé a hacer otro tipo de cosas y dije que siempre hay un ¿por qué? y un ¿para qué? y era para algo mejor en mi vida que es ‘Dilo fuerte’.

La gente pedía tu regreso...

Yo estoy súper agradecida con todos y sobre todo con la gente que me ha seguido desde hace 5 años. Siento que ‘Dilo fuerte’ es una propuesta distinta y mucho más completa porque tenemos historias, buena información, buen contenido, entretenimiento y tenemos la solución que ellos necesitan, que es lo más importante.