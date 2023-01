La conductora de ‘Dilo Fuerte’, Lady Guillén, pasó todo un día en la Escuela Militar de Chorrillos y experimentó grandes emociones. Además, reveló que le hubiera gustado seguir la carrera militar y para ella esta experiencia fue un sueño cumplido.

Lady convivió con las cadetes de la escuadra femenina, quienes le enseñaron a realizar con disciplina y pulcritud las diferentes actividades. Desde inicio del programa, ella confesó: “Me encanta la disciplina, yo hubiese querido ser militar”.

Sin embargo, lo que nunca se imaginó Lady es que su día iniciaría a las cinco de la mañana, aprendió a peinarse, a colocarse la vestimenta y realizó diversas actividades.

“Esto es impresionante, es un régimen de bastante esfuerzo físico y mental porque se deben aprender todas las reglas, he terminado cansada. Lo que jamás imaginé es levantarme a las cinco de la mañana en la Escuela Militar de Chorrillos, es la primera vez que comparto la experiencia de pasar un día con cadetes del primer al cuarto año”, afirmó Lady.

“Fue tan difícil despegarme de la cama, mis compañeras me ayudaron, me enseñaron a doblar las sábanas, una maravilla de educación y de disciplina. Jamás en mi vida había pensado pasar por esta experiencia tan impresionante”, añadió.

Durante su estadía, Lady realizó actividades físicas como planchas, entrenó con armas y se emocionó hasta las lágrimas al cumplir uno de sus sueños al desfilar junto al grupo de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos.

Lady Guillén en la Escuela Militar de Chorrillos

“Estoy emocionada porque me he sentido como en la Parada Militar, ha sido un sueño cumplido, uno más, estoy orgullosa. No pude dejar de derramar lágrimas porque me emocioné mucho, tener puesto el uniforme me hizo sentir orgullosa. Este uniforme representa la lucha, la valentía, la fuerza, de un país entero, ser parte de los cadetes que ya se van a graduar y van a dedicarse a defender a su país, es muy gratificante”, indicó.

Por último, Lady Guillén confesó que, si su hija decide seguir la carrera militar, ella la apoyaría.

“Siendo mamá, teniendo casi 37 años, ya es muy tarde para mí seguir la carrera militar, pero si mi hija escoge esta carrera, yo sería la primera en apoyarla”, aseguró

Lady Guillén cumple un año con Dilo Fuerte: “No ha sido fácil”

Lady Guillén cumple hoy un año al frente de ‘Dilo fuerte’ y asegura que hacer un programa diario no es fácil y está en constante aprendizaje. Además, ahora no solo compite con otros canales sino también con las redes sociales.

“Estamos de aniversario. Empezamos este proyecto gracias a la confianza que nos dio este canal con tanta historia y trayectoria, porque Panamericana es un canal por el cual han pasado muchos talentos que todavía siguen haciendo televisión. Entonces, para mí es un halago que me dieran esta oportunidad. Mantenerme durante un año no ha sido fácil, pero trabajamos para darle el mejor contenido con el programa al público televidente”, afirmó.

Dices que no ha sido fácil...

Ha sido un año de lucharla, de trabajar duro. Pero también tiene su lado positivo, como dicen : ‘se goza, pero no se gana’. Y es verdad uno goza cuando tiene pasión por lo que hace. El respaldo del público general se refleja en el rating y qué es lo que nos mantiene diariamente. De verdad que nos ha acostado bastante y tenemos la satisfacción de tener esta ventana con distintos casos, y nos damos cuenta de que Dilo Fuerte o cualquier formato como el nosotros, siempre será necesario para el pueblo.