SORPRENDIDA. Lady Guillén recibió una inesperada propuesta cuando su pareja Christiam Uribe se arrodilló y le pidió matrimonio a la exconductora de TV en el programa ‘América hoy’.

En medio de las celebraciones por el Día de la Mujer, Lady Guillén visitó el programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes sin imaginar que recibiría una inesperada noticia en esta fecha tan especial.

Christiam Uribe apareció ante cámaras para dedicarle unas palabras a Lady Guillén, pero sorprendió a todos al sacar el anillo de su bolsillo para hacerle una especial propuesta.

TROME | Lady Guillén: su pareja Christiam Uribe le pidió matrimonio EN VIVO

“Llegó el momento de formalizar esta relación. Una pequeña sorpresita que te he preparado. Quiero pedirte por favor que te cases conmigo”, dijo Christiam Uribe, muy nervioso.

Lady Guillén no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas ante las palabras del padre de su hija y finalmente aceptó el pedido que le hizo.

“Mi amor, te acepto, acepto ir a todos los caminos que tenga que descubrir contigo, quiero agradecerles. Juro que no lo pensé. No me imaginé que hoy sería el día que podría sellar este amor. Por su puesto que te recontraacepto”, dijo Lady Guillén.