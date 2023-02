La conductora y abogada Lady Guillén afirmó que la familia de John Kelvin está defendiendo ‘lo indefendible’ y se equivoca al solicitar la tenencia de los hijos del cantante y Dalia Durán porque la única estabilidad que tienen esas criaturas es su madre.

“La familia de John Kelvin tiene todo el derecho de defenderlo hasta la muerte, pero en ese caso creo que están defendiendo lo indefendible. Los hijos, siempre he dicho, son los que más sufren. Por el papá directamente por lo que hizo, por lo que fue sentenciado por violencia familiar y por ese entorno de violencia que han vivido todo este tiempo. Y por parte indirecta de la madre porque sabemos, por acciones que ha ejecutado durante todo este proceso, que ella no está bien. Ella necesita atención mucho más personalizada en el ámbito psicológico y, efectivamente, indirectamente le está afectando a sus niños, pero creo yo que eso no tiene nada que ver con el hecho de separar a las criaturas de su madre”, afirmó la conductora de ‘Dilo Fuerte’.

Ellos se basan en que Dalia no es una ‘buena madre’ y podría estar maltratando a sus hijos...

Más allá de que ella pueda cometer equivocaciones, si no tiene terapia constante será muy difícil que lleve ese proceso de recuperación. Sabemos que Dalia no tiene a su familia en este país, está sola. Entonces todo eso suma, pero eso no amerita que justamente cuando pasa este hecho de no hacer caso a las leyes peruanas, de evadir restricciones que te dan bajo una sentencia por violencia familiar, ellos pidan una tenencia.

¿Sería perjudicial para los pequeños?

Creo que en este momento no sería dable para estas criaturas, sobre todo teniendo al padre en la cárcel y que la única figura de protección y seguridad es su madre.

La familia de John Kelvin dice que Dalia lo denunció por despecho porque ella quiere regresar con él...

Hay estudios que revelan que la mujer que ha pasado violencia sistemática puede tener muchas intenciones de querer volver con su agresor y es un tema de enfermedad psicológica, pero eso no quiere decir que tú no estés facultada para tener a tus hijos. La dependencia emocional es muy complicada, primero en asumirla, segundo en entenderla y tercero en tratarla, y eso no puede ser una causal para poder pensar en quitarle a estas criaturas la única estabilidad que tienen, que es su madre.

