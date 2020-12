La actriz Laly Goyzueta calificó como una ‘experiencia increíble’ ser parte del grupo de voluntarios y tuvo el apoyo de su familia.

“Me enteré del llamado a los voluntarios y me interesó porque me parece importante el desarrollo de la ciencia y si uno puedo colaborar, mejor. Investigué, lo conversé con mi familia, me apoyaron en todo y me inscribí. Luego, me llegó un correo de confirmación y a los dos días me llamaron para ser parte de este estudio”, comentó.

¿Y te vacunaste?

No, justo cuando me tocaba ir se suspendieron los estudios, pero a la semana se reanudaron y me llamaron para preguntar si seguía interesada. Así que el sábado pasado llegué a la Universidad de San Marcos para aplicarme la vacuna, pero había un colón. Lamentablemente, antes que yo llegue nos dicen que ya se había cumplido el cupo y no van a tener más vacunas.

¿Qué pasó después?

Como era lejos de mi casa estaba esperando que me recoja Mariano (su esposo). Pasó un buen rato y se me acerca un doctor para decirme que justo quedaba un cupo porque una persona que se había anotado al final no cumplía con todos los requisitos y necesitaban un voluntario más. Así que fui la última persona a la que le aplicaron la vacuna. Imagínate la emoción, la alegría de poder participar.

No has sentido ningún efecto secundario.

No sé si me han puesto la vacuna o un placebo porque es un estudio ciego. Yo estoy bien y nos van a monitorear por un año para ver cómo vamos evolucionando. Fue mi destino, esa vacuna era para mí.

Hay gente que tiene miedo a la inyección por los efectos secundarios.

Bueno, yo sí creo en la ciencia... y creo que es desde ese frente como debemos enfrentar la pandemia.