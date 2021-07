Larissa Riquelme, ‘La novia del Mundial 2010’, charló con Trome sobre el partido Perú-Paraguay que este viernes se jugará en Goiania, Brasil, por los cuartos de final de la Copa América. La guapa modelo adelantó que su corazón estará dividido porque quiere mucho a nuestro país, pero sabe que en su selección hay ‘once leones’ listos para enfrentar a los ‘tigres’ de Ricardo Gareca.

Larissa, un gusto comunicarnos por este medio (videollamada).

Gracias a ustedes, bueno es que ahora vivimos en un mundo digital por esta pandemia, es triste, pero es lo que toca... ¿Y cómo están por allá?

Con frío, igual que en Paraguay.

Sí, aquí hemos llegado a 1 grado, terrible.

Larissa, ¿cómo es este viernes Perú vs. Paraguay, pues nuevamente se enfrentan en un partido que define su pase a cuartos de final?

Sabía que esto iba a pasar, lo dije en el programa que hago con José Ayala y Enrique Pavón, que habría la posibilidad de irnos contra Perú o Bolivia, y nos tocó con Perú. Paraguay tiene una alianza con Perú increíble, siempre en partidos que definen.

Larissa Riquelme (Foto: @Larissariquelme Instagram)

Será un encuentro no apto para cardiacos...

Es una lástima que nuestros países, que primero vienen medio flojos y luego levantan, terminen definiendo el pase para seguir en pos de la Copa, deberíamos empezar bien para estar tranquilos.

¿Sabes que tenemos una nueva estrella, se trata de Gianluca Lapadula?

Sí, ustedes tienen a los suyos y nosotros a once ‘leones’ que van a querer comerse a ese jugador, pero creo que será un encuentro lindo. Mi corazón va a estar dividido porque todo el mundo sabe que amo al Perú, pues fue el primer país al que viajé, que me recibió bien, tengo un montón de fans allá.

Larissa Riquelme dice que tiene el corazón divido por el encuentro de este viernes.

Todo el mundo recuerda a ‘La novia del Mundial 2010’.

Sí, me siento muy feliz, pues cada vez que Paraguay se enfrenta a Colombia, Argentina, Brasil o Perú, me escriben y preguntan: ‘¿Lari, qué sentís?’ Porque en todos esos países me trataron lindo cuando los visité durante ese Mundial y también después.

En Paraguay están los mellizos Romero...

Sí, ellos, el arquero, pero son los once los que hacen un equipo y cada uno destaca en su zona, será un gran partido, lo que sí sé es que estos once ‘leones’ tienen sed de reivindicarse por el partido que hicieron contra Uruguay y jugar como lo hicieron ante Chile.

Acá se siguen muchas cábalas, como pasar el cuy...

Bueno, la mía es ponerme el celular en el busto, vamos a ver qué pasa y quién mete el primer gol, porque sino tendremos que ir a penales y ahí será otra angustia, tengo fe. Al final del partido volvemos a conversar y a Lapadula hay que mandarle un mensaje para que duerma (ríe).

Larissa Riquelme dice que su cábala siempre es usar su celular en el busto

Larissa, ¿qué extrañas del Perú?

Te cuento, aquí mi masajista corporal se llama Martha y es peruana y con ella todos los fines de semana como lomo saltado y el rico cebiche.

