Lasso ha estado muchas veces en Perú, pero su última visita fue más que especial. Un concierto sold out y un éxito que sigue creciendo en la plataforma de TikTok ha hecho que el nombre de artista venezolano suene aún más en distintos países y plataformas.

Trome conversó con Lasso tras su más reciente show en Perú y nos contó detalles de cómo viene afrontando el furor que ha generado ‘Ojos marrones’ en TikTok, donde lleva miles de videos de reacciones lográndose posicionar con un trend muy particular y original.

Su canción ‘Ojos marrones’ sirvió de fondo musical para que muchos usuarios comparen las relaciones pasadas y actuales de diversos personajes. El video más viral fue el que creó una seguidora donde recordaba la relación de Justin Bieber con Selena Gomez y precisaba que ‘nada es igual’ ahora que el artista se casó con Hailey Baldwin.

Hace cinco años el cantante venezolano decidió migrar a México, en búsqueda de mejores oportunidades para su carrera musical. (Foto: @infocusartaudiovisual)

Bienvenido nuevamente, Lasso. ¿Cómo están los ánimos tras el show en Perú?

Perú fue el primer país que me apoyó internacionalmente. Es una deuda que tengo y por eso estamos haciendo el cierre de la gira en Perú.

Tras el furor de ‘Ojos marrones’ en TikTok ¿Recuerdas cuál fue el primer video que se hizo viral con tu canción y que desató todo este furor?

El primer video que yo vi, y que fue el más viral de todos, fue el de Justin Bieber con Hailey y Selena.

Están pidiendo mucho que reacciones a tu trend, de hecho ya lo grabaste ¿Ya hay fecha de publicación?

Lo puse para cuando llegue al millón de likes. Es para hacer sufrir a la gente… mi reacción es solo que estoy demasiado feliz de que ellos estén felices, no hay ningún tipo de animosidad ni tristeza de nada. Estamos muy felices y qué cool que pasó todo como pasó.

¿Tenías un challenge preparado para la canción antes de que se haga viral?

Yo hice un challenge que no tiene nada que ver con él pegó y no pasó nada.

¿Planeas lanzar un nuevo video ahora que el tema está más fuerte?

Podemos hacer un remix, pero por el momento no hay planes. Pero si la cosa se sigue saliendo de control…

(Foto: Universal Music Group)

COLABORACIONES, DANNA PAOLA Y UN DISCO

¿Tienes algún artista en mente? ¿Quizá alguién más internacional?

Si algún artista me escribe y me dice quiero hacerlo yo, lo tomaría mucho más en cuenta.

Los fans piden una nueva canción con Danna Paola para cerrar la trilogía de ‘subtítulos’ y ‘Ladrones’...

Yo sí creo que va a pasar, lo hemos hablado. No me asusta ni a ella. La quiero mucho, es alguien muy especial, me gustaría hacer mil canciones más.

¿Qué es lo que viene en el plano musical para Lasso?

Estamos trabajando un disco, con mucha personalidad. Encontré el sonido mucho más alternativo. Seguiremos sacando canciones.

En Twitter se generó una polémico por tu comentario sobre el éxito de Bad Bunny ¿Se malinterpretó tu opinión?

Lo de Bad Bunny es un mito, es algo que no se va a repetir. No es normal que alguien meta 8 canciones en un top de como 30 países, es algo interesante de ver como ha crecido ese artista tan rápido.