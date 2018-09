Magaly Medina molesta con Latina porque la hacen 'larga' y no la sueltan | FOTOS

Magaly Medina está cansada. La conductora de TV le contó a Trome que aún no llega a un acuerdo con Latina para terminar su contrato. Según dijo, estuvo en conversaciones con gerencia, pero cambiaron al personal y ahora todo se reinicia.

Como se sabe, Magaly Medina tiene contrato hasta diciembre con Latina. Sin embargo, fue suspendida hace unos meses de La Purita Verdad por hablar de Paolo Guerrero cuando se dio su suspensión por el Tribunal Suizo.

Ante esto, Magaly Medina se dedica a viajar por diferentes partes del mundo al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Al parecer, la 'Urraca' tendría otras ofertas, pero no puede concretar porque sigue vinculada con Latina.

¿Aún no te ‘divorcias’ de Latina?



La están haciendo larga. Como cambiaron de gerencia justo cuando ya estábamos llegando a un acuerdo...

Creo que quieren retenerte hasta que se cumpla tu contrato en diciembre.



No hay manera. Ellos no me quieren y yo tampoco. Lo que me preocupa es que se demoran tanto que no voy a conseguir novio fácilmente.

