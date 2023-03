Laura Borlini criticó a Rafael Cardozo por dar detalles privados de su separación con Carol Reali, Cachaza, y cree que habló con despecho y dolor, pues hasta le dijo que debió guardarle luto antes de tener nueva pareja.

Laura, Rafael reveló que Cachaza se llevó todas las cosas del hogar y solo le dejó un colchón y televisor cuando terminaron su relación, ¿qué opinas?

Me he cruzado en varios momentos a Rafael en televisión y me parece un chico buena onda, lindo, respetuoso, siempre me pareció caballero. Sin embargo, en cuanto a sus declaraciones, donde dice ‘ella se llevó todo y me quedé con el colchón’ o ‘que el anillo costó como un carro’, me parece un poco machista . Esas cosas se deben mantener en privado, nadie tiene por qué saber cuánto gastaste en un anillo, esos comentarios no se ven bien y no son adecuados.

¿Crees que habló con despecho?

Si analizamos (sus comentarios), tienen un tinte machista, no sé si hay cierto despecho porque ella está haciendo su vida y muestra su felicidad en redes sociales . Cuesta unos meses superar el proceso del duelo, no sé cuál es el caso, pero yo creo que sí hay un poco de despecho y dolor detrás de sus palabras.

Carol Reali 'Cachaza' respondió enérgicamente a Rafael Cardozo. Foto: Instagram

¿Rafael también fue poco caballero?

Sí, me parece que fue poco caballero, creo que no se debe hablar ni de una parte ni de la otra. Él también comenta que siempre se debe guardar un luto, lo dice en un tono de respetar a la pareja, por eso creo que aún hay dolor.

¿Fue muy rápido que Cachaza oficialice una nueva relación?

No hay una regla, depende mucho del motivo de cómo terminaron. Si una pareja se separa por infidelidad, no le vamos a exigir a la víctima que respete el luto. Pero si una pareja tuvo muchos años, se respetaron y quedaron bien, tal vez amerita esperarse un rato para mostrarse con otra persona. Pero si ella se siente feliz, pues está bien, no pueden criticarla.