A cinco días de la muerte del ícono del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, la conductora Laura Borlini dijo que se queda con los buenos y gratos recuerdos de su compatriota, el popular ‘Pibe de oro’, a quien tuvo la oportunidad de conocer e incluso de compartir en una reunión social.

Laura, ¿conociste a Maradona?

Sí. Lo conocí porque era amigo de unos amigos míos. Es más, nos tomamos una foto.

¿Hace cuánto se conocieron y en qué circunstancias?

Lo conocí antes de venir a Perú, más o menos hace 22 años. Yo estaba en una fiesta en Costanera, en Argentina, y él (Maradona) llegó con unos amigos que teníamos en común. Estuvimos en la misma mesa.

¿Cuál fue tu impresión de Diego?

Un tipo superbuena onda, tranquilo, amable, divertido y humilde.

Te habrá sorprendido y apenado su reciente fallecimiento…

Sí. Lo que también me parece triste y horrible es que no hayan dado más tiempo para que la gente se despida. Solo lo velaron unas horas y eso me parece fatal, porque mucha gente e hinchada no podrá despedirlo porque sus restos están en un cementerio privado, superexclusivo y en una zona recontra ‘ficha’.

¿Qué te hubiera gustado?

Debieron haber hecho como lo hicieron con otros personajes grandes de la historia de Argentina, donde se han dado hasta tres días para que las personas se despidan de sus ídolos.

Se comenta mucho sobre la gran pelea por la herencia de Maradona…

No he escuchado mucho de la disputa de la plata y todo, porque años atrás escuché que todos sus bienes los iba a donar, así que no sé si dejó testamento o no.