La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini se pronunció sobre los ataques que recibió por parte de Magaly Medina, quien la tildó de ‘mosquita’ y se burló de la sintonía de su programa.

“Son una pulguita dentro del firmamento televisivo, tal como es el programa que tiene Laura Borlini, que tiene cero, cero, algo así (de sintonía). No tendría que hablar de ella porque es como una mosquita, que va volando y que intentas matarla con la mata mosca pero no te molesta finalmente. Hablan de mi ampay (de Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez), pero encima cuestionan. Qué diablos sabe ella de hacer un programa de investigación, la ignorancia es atrevida”, dijo Medina.

Laura, Magaly tuvo duras palabras hacía tu persona…. ¿Escuchaste lo que dijo en su programa?

No lo vi, pero me contaron y creo que se entendió mal lo que quise decir o expresar, porque no era sobre el ampay o cómo se hizo, porque respeto bastante el trabajo de Magaly, sino pienso que Analía podría haber tenido algo que ver que saliera a la luz. De repente me equivoco.

¿Crees que Magaly se excedió al ningunear tu programa y calificarte de ‘mosca’?

Mi mente siempre está en positivo. Muchos aprovecharían esto (ataques) para generar controversia, entrar en ‘dimes y diretes’, dar que hablar y tener más pantalla, pero no es mi estilo. Prefiero dejarlo ahí.