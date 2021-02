Por Eric Castillo

La conductora Laura Borlini contó que vivió los peores momentos de su vida, pues un familiar cercano estuvo contagiado de coronavirus y sufrió penurias para conseguir oxígeno y una cama de hospital para su recuperación.

“Ahora ya me encuentro un poco más tranquila, pero hace tres días estaba viviendo momentos de angustia, desesperación, impotencia y mucha tristeza porque un familiar cercano tuvo coronavirus y no encontrábamos oxígeno y una cama para salvarle la vida”, reveló la exconductora de ‘En exclusiva’.

¿Tu familiar ya se encuentra mejor de salud?

Sí, se está recuperando. Ahora está en casa y poco a poco va mejorando, igual sabemos que es un proceso lento.

Este virus no solo ataca al enfermo, sino a toda la familia que busca con desesperación ayudarlo...

Así es. Uno ve las noticias y siente pena y tristeza por todo lo que pasa, pero cuando te toca es peor. Mi familiar llegó a saturar 15 de oxígeno y no encontrábamos balones, llamaba a medio Lima, íbamos de un lugar a otro, porque solo le duraba unas horas. Y en ningún sitio habían camas, es desesperante vivir con esa angustia.

Esta segunda ola es más agresiva que la primera...

Y a pesar de eso veo mucha gente que no usa la mascarilla o la usa mal, no son conscientes de lo que les puede pasar, esto no es un juego. Les pido a todos que reflexiones y aumentemos las medidas de seguridad cada vez que salgamos, la situación es para llorar.

Ahora vas a retomar tus labores...

Claro, sigo con el programa ‘Tu tesoro más grande, tu salud’ en Panamericana los domingos a las 10 de la mañana, y también en radio Unión.