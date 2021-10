PAPELÓN. Laura Bozzo enfrenta serios problemas con la justicia mexicana luego que fuera acusada por evadir impuestos en el país azteca. La peruana aún tiene amigos como el actor Carlos Bonavides, conocido por su papel de Huicho Domínguez, quien organizó una colecta de fondos para ayudarla, pero nadie colaboró.

Como se recuerda, la conductora de televisión es buscada por la Interpol y se encuentra prófuga de la justicia, luego que se le dictara prisión preventiva por el delito de fraude fiscal. Ella no da rastro del lugar en el que se encuentra y ya se emitió alerta roja.

El actor mexicano Carlos Bonavides, quien protagonizó junto a Laura León la telenovela ‘El Premio Mayor’, anunció que recaudarían fondos para ayudar a la polémica peruana ante las deudas que tiene con la justicia.

¡Nadie colaboró! Carlos Bonavides, conocido como Huicho Domínguez, hizo colecta para Laura Bozzo

“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que le dio mucho rating al programa. Con lo que podamos todos cooperar”, dijo en aquel entonces.

PERO NADIE COLABORÓ CON LAURA BOZZO

Un mes después de anunciar su ayuda, Carlos Bonavides dio una entrevista al magazine mexicano Sale el Sol y reveló que nadie se contactó con él para ofrecerle ayuda a Laura Bozzo. Es decir, fue un completo fracaso.

“No, nadie me ‘peló’ en la colecta. No tuve ninguna respuesta”, declaró. Además, para evitar problemas con la justicia, aseguró que tampoco sabe el paradero de la ‘abogada de los pobres’.

“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera, una dama que yo respeto y que yo admiro”, recalcó.