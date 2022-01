Laura Bozzo llegó a la Ciudad de México y declaró para la prensa a su salida del aeropuerto. La presentadora fue consultada sobre su inicio de año y ella confesó que su 2021 fue una pesadilla en medio de su proceso de investigación por un delito fiscal.

“El año 2021 fue una pesadilla para mí, pero también fue un año de aprendizaje porque yo creo que la gente tiene que saber que cuando te pasan esas cosas es por algo y Dios quiere que aprendas la lección”, indicó la conductora para el programa “El gordo y la flaca”.

Bozzo también admitió haber sido una persona inmadura, pese a sus 69 años. Ella está dispuesta a cambiar y mostrar una nueva Laura.

“Yo he sido una persona inmadura y nunca me he preocupado de mi futuro. Siempre he malgastado lo que he ganado. Siempre he tenido gente alrededor mío que me ha estafado y engañado... pero es mi responsabilidad porque yo debí estar encima de eso”, reflexionó.

“Como dicen mis hijas, yo sirvo solo para la televisión y para lo demás estoy negada”, añadió la ‘Señorita Laura’.

¿Cómo está el caso legal de Laura Bozzo?

Sobre su acusación de delito fiscal, Laura Bozzo explicó que sus abogados han apelado, para salir limpia del caso.

“Yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nunca hubo un tipo de depositario ilegal, es más, en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron”, señaló.

“Jamás he cometido ese tipo de delitos y el registro público me dio la certificación de que no había ningún embargo. [...] Soy abogada. Tan bruta no voy a ser de vender una casa embargada”, enfatizó.

