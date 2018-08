Laura Bozzo: Cristian Zuárez reveló cómo olvidó a la abogada con nuevo amor | ENTREVISTA

Cristian Zuárez, expareja de la polémica Laura Bozzo, contó que tiene el corazón contento y mantiene un trato cordial con la llamada ‘abogada de los pobres’.



“Ahora estoy en Miami, renovando casas, esa es mi chamba y con mi socio queremos hacer de este trabajo un programa similar a ‘Los restauradores’, pero para la televisión hispana”, contó.



Estás alejado de la TV, aunque recibes regalías por las canciones que compusiste...

Mientras el programa de Laura se difunda en algún país, las regalías van a llegar, pero cuando esto no pase, acá está mi trabajo y pronto volveré a cantar con dos argentinos más.



¿Cómo estás con Laura?

La relación es cordial, no tenemos problemas. Para mí fue algo muy lindo que vivimos, pero ya está, se superó y pasó, aunque el cariño siempre va a estar por lo vivido en 17 años. Hace un año que ya no estamos juntos y ambos entendimos que la vida continuaba. Ella maduró y, aunque nos volvimos a ver, ambos estuvimos muy fríos y comprendimos que cuando algo se rompe, ya no vuelve a ser lo mismo.



¿Estás solo?

En este nuevo renacer prefiero guardar mi vida privada, pero puedo decir que mi corazón está bien cuidado.



Como se dijo que estabas con la señora Adriana Amiel...

Pero cuántas cosas pueden empezar con una amistad o sociedad, uno nunca sabe. En su momento no hubo nada, era mi socia, después quién sabe si se transforme en algo más.



Ayer subiste una foto a tu Instagram con una leyenda sobre el amor y las manos entrelazadas mostrando un anillo.

Que no es de compromiso ni porque queremos ostentar, pues ambos somos sencillos. Ella es sencilla.



¿Así es la señora Amiel?

No te he dicho nombres, porque luego se arma un ‘quilombo’, solo puedo decir que estoy bien y que a mis 43 años (los cumple este domingo) mi corazón está feliz y pasa por un buen momento y aprovecho tu medio para saludar a Laura, que este domingo también cumple años.

