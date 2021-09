NO SE PASAN. El reconocido actor Alfredo Adame y el argentino Cristian Zuárez se pelearon EN VIVO mientras sostenían una conversación con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Ambos personajes se dijeron de todo al hablar de Laura Bozzo, quien pasa por complicados problemas con la justicia mexicana.

El enfrentamiento se dio cuando Adame acusó a ‘la defensora de los pobres’ y a su expareja Cristian Zuárez de liderar una red de tráfico de personas, que tenía como víctimas a peruanos. Al escuchar esta fuerte denuncia, el argentino no lo toleró y arremetió con todo.

“Yo a un mentiroso y enfermo como esa persona no le pienso contestar nada... habla con mentiras tras mentiras que tendrá que probarlo ante la justicia, te lo aseguro Alfredo Adame vas a tener que probar todas las estupi*** que dices sobre mí. Todo lo que estás diciendo son delitos muy grandes”, dijo Zuárez fuertemente.

Christian Zuárez y actor Alfredo Adame se enfrentan EN VIVO y se lanzan fuertes calificativos

‘Peluchín’ y Gigi Mitre intentaron calmar la situación, pero no pudieron. Los intercambios de palabras entre Alfredo y Cristian continuaron.

“Eres un estúp*** que no vale un cacahuate, eso es lo que pasa, yo soy una estrella internacional con 33 telenovelas, con 11 años en televisión... Eres un pobre diablo, eres un muerto de hambre que viviste con una mujer que te dobla la edad por tragar, por comer, por subirte a un coche, por hacer algo, porque ni cantas ni bailas ni nada, no tienes un solo talento ni inteligencia”, despotricó Alfredo contra el ex de Laura Bozzo.

“Tú eres es un mediocre, no te van a dar un contrato en tu pe... vida...”, respondió fuerte el argentino. Sin embargo, el actor señaló que podría denunciarlo por daño moral al asegurar que lo ataca con falsedades.

SE COMPLICA SITUACIÓN LEGAL DE LAURA BOZZO

Laura Bozzo podría ser detenida en cualquier momento en México, luego que un juez federal ordenara su aprehensión y autorizara que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra.

Fue el magistrado Juan Miguel Ortiz Marmolejo, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, quien negó la suspensión definitiva de prisión con la que la polémica conductora intentaba frenar por tiempo indefinido su captura.

Este mismo juez fue quien le otorgó un amparo provisional a su detención, con la condición de que pagara una garantía de US$15 mil dólares -que debía cubrir antes del 30 de agosto- y entregara su pasaporte; sin embargo la presentadora no acudió al juzgado y no entregó el documento.

