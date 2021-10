Nuevamente la conductora peruana, Laura Bozzo se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta vez no fue por el juicio que enfrenta por supuesta evasión fiscal, sino que se filtraron unos audios en los cuales demuestra la mala relación que existía entre ella y las demás figuras de Televisa.

Estos audios salieron a la luz, a través del programa “Chisme no like”, donde se puede oír como Laura Bozzo arremete contra diferentes celebridades como Yolanda Andrade, Verónica Castro e incluso contra el propio canal Televisa que albergó su programa por algunos años.

Tras la difusión, la prensa de ese país ha quedado asombrada y se cuestionan por la manera como Laura Bozzo se expresa de su ex casa televisora y su relación con personajes del medio, por la manera como se expresó en esos audios.

¿Qué dice Laura Bozzo en los audios comprometedores?

En los audios presentados, Laura Bozzo arremete contra ‘Pepe’ Bastón, exproductor de Televisa, y su esposa Eva Longoria. Según indicó, le ofrecieron un contrato de trabajo porque alcanzó gran sintonía en el canal de la competencia.

“Son gente de m***** ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron. Estoy segura de que Televisa nunca me va a sacar, ni en tele abierta ni nada”, se escucha en una de las grabaciones difundidas por el programa “Chisme no like”.

Laura Bozzo arremete contra Verónica Castro

:“Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y el círculo de bisexuales que se maneja”, dijo la popular abogada de los pobres.

