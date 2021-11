Laura Bozzo celebró su regreso al Instagram compartiendo una imponente sesión fotográfica en la ducha y piscina, donde con atrevidos vestuarios muestra su sensualidad a sus casi 70 años. Sin embargo, así como buenos comentarios halagando su belleza, otros usuarios la destruyeron y se burlaron de ella.

“Gracias de corazón a la revista Suave por la carátula y las fotos. Algunas de las que salen tomadas por mi asistent, con ropa traída de París solo para la entrevista. Los amo”, dijo la conductora peruana, quien radica en México desde hace varios años.

De esta manera, Laura celebra que ha recuperado su libertad por completo luego de estar varios meses prófuga de la justicia por la orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal.

“Pensé que era un pollo hervido”, “Al principio pensé que se estaba derritendo”, “Con mucha ropita traida de París, pero prófuga lol”, “Esta anciana vanidosa nunca cambia, ni vuelve al Perú porque tiene cuentas que ajustar”, mencionan algunos usuarios criticando a Laura Bozzo.

LAURA BOZZO SE PRESENTA EN MAGALY

Tras salir de la clandestinidad luego que se levara la orden de aprehensión, Laura Bozzo reapareció en la televisión peruana bajo una entrevista con Magaly Medina para contar los duros momentos que pasó. A su vez agradeció el apoyo de personajes como Andrés Hurtado.

“Uno conoce quién te quiere y quien no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Andrés, te amo con el alma, estuviste pendiente de mí desde el primer día. Me mandaste todo tu amor y tu cariño, no hay palabras para decirte lo mucho que te amo y que te agradezco”, señaló Bozzo.