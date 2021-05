‘La reina del arpa’, Laurita Pacheco, afirmó que ‘El artista del año’ le devolvió el alma y le recordó que es una artista.

“Estar en el programa me ha recordado que soy artista, que soy Laura Pacheco. Hasta había olvidado que la gente me quería, todo lo que había construido durante años porque, a veces, lo emocional te daña muchísimo. Y ‘El artista del año’ llegó para recordarme quién soy”, expresó.

Has pasado momentos difíciles...

He atravesado una situación muy complicada. Antes de la pandemia viví la separación del papá de mis hijos, mi esposo me dejó con un niño de 4 años y otro de 2. Estaba saliendo de eso y llegó la pandemia, nos malogró el negocio porque teníamos una pollería. Luego, el incendio y después mi familia se enfermó de Covid. Una cosa tras otra y que llegue ‘El artista del año’ me salvó el alma.

¿Por qué?

En ese momento estaba angustiada, desgastada emocionalmente, de ama de casa, cuidando a mis hijos, mi familia, y cuando llega la propuesta del programa me saca de ahí. De verdad que me ha refrescado el corazón, el alma.

Ahora estás sentenciada...

Puedes creer que recién he abierto mi Instagram, ando preguntándoles a todos cómo lo hago, parezco la Paisana Jacinta cuando recién llegó a Lima (risas). Le pido a mi público que entre a la aplicación de América TvGo y vote por Laura Pacheco.

No te quieres ir del programa.

No, estaría muy triste si me fuera porque no he podido demostrar todavía todo lo que puedo ofrecer. Sé que puedo dar mucho más, en estas cuatro galas he cantado un tema de folclore, una cumbia que no está muy lejos de lo que estoy acostumbrada y me gustaría arriesgar un poco más. Tengo mucho por demostrar, es más, quiero que me saquen de mi zona de confort, sorprender. La competencia está fuerte, voy a lucharla con garras y dientes.

Laurita Pacheco afirma que 'El artista del año' le hizo recordar que es artista

Te enfrentarás en la sentencia a María Grazia Polanco...

María Grazia es una chica hermosa y talentosa. Por eso quiero pedirle a todo el público que le gusta la música folclórica, a todos mis compañeros del arte que voten por mí. Siento que llevó la bandera del folclore en el programa, que los represento y quiero demostrar que también tenemos nuestro swing, no solo cantamos huaynos. Espero que me apoyen y pueda seguir en este concurso representando al folclore.