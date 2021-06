La cantante vernacular Laurita Pacheco afirmó que fue todo un reto para ella pararse en el escenario de ‘El artista del año’ con poca ropa, pero es una mujer de retos. Además, aseguró que está demostrando que los cantantes folclóricos pueden interpretar otros géneros.

“La verdad, es que ni yo misma sabía todo lo que podía dar. Estoy agradecida con el programa por haberme puesto buenos maestros de canto, cosa que nunca había tenido, pero más que cantar lo más difícil para mí ha sido pararme frente a todos con tan poca ropa. Eso fue lo más difícil, no podía ocultar mis nervios”, dijo Laura Pacheco.

Sí se te notó un poco nerviosa, pero una vez que empezó la canción de ‘Ojitos hechiceros’ te luciste en el escenario.

Creo que ahí la salve (cantando y bailando), porque no podía más con la vergüenza ja, ja, ja.

¿Eres tímida?

No me considero tímida. Creo que solo hablo lo necesario ja, ja, ja.

La gente también está acostumbrada a verte cantando con vestidos coloridos, polleras y acompañada de tu arpa.

Y yo también. No me considero una mujer sexy y soy consciente que no soy la mujer de medidas perfectas, soy imperfecta como cualquier madre, pero los retos son retos y los asumo como tal.

Como dijo el jurado pasaste de Laurita Pacheco a Laura...

Gracias a Dios que me sostiene en cada presentación.

Hay algunos cantantes folclóricos que piensan que luciendo estos vestuarios con poca ropa (mallas) están ridiculizando a los cantantes de este género porque como comentaste una vez, tú los estás representando.

No, para nada. Los ridiculizaría si saliera a cantar un huayno así, pero estoy cantando géneros acorde al vestuario que uso. Y sí siento que los represento, diciéndoles a todos que la gente que hace música folclórica, lo hace por amor a lo nuestro y podríamos hacer cualquier género, pero elegimos cantar nuestro rico huayno.

La semana pasada estuviste muy cerca de ser la ‘intocable’ de la noche.

Sí, solo hubo un punto de diferencia (con Josimar). Solo quiero agradecer infinitamente a todo el lindo público que me está apoyando y por darme su cariño.

Y este sábado, ¿con qué vas a sorprender?

No sé si se pueda adelantar algo. Lo que puedo decir es que a mí me está costando muchísimo trabajo. Creo que va a ser la gala más difícil que he tenido, pero vamos a darle con todo.