Leonard León descargó toda su artillería contra Jhoan Mendoza, más conocido en el mundo artístico como ‘Chacaloncito’, luego que el también cantante compartiera un video en TikTok donde se ve al padre de los hijos de Karla Tarazona soltando gallos en un evento para el que lo habían contratado.

“No llegaba y le di una mano”, compatió el popular ‘Camote’ junto a video de Leonard, donde claramente se escucha que no llegaba a las notas requeridas por el tema.

Leonard León no se quedó callado y usó su cuenta de Intagram para responderle a ‘Chacaloncito’. A través de un video aclaró que estuvo mal de la garganta y que tuvo que acudir a cantar porque ya se había comprometido.

Asimismo, calificó de ‘NN’ a su colega. “La persona que subió el video lo hace como que burlándose, que me va dar una mano porque no llegaba... qué me vas a dar la mano tú pues, el que es músico me puede entender, todos los cantantes no siempre vamos a estar al 100% con la voz, somos seres humanos y en algún momento vamos a tener que enfermarnos, y esta vez me tocó a mí y estoy siendo objeto de la burla de este sujeto que ha subido este video para tener más likes, más seguidores. Yo no lo voy a mencionar porque para mí es un NN en la música”, dijo el ‘Leoncito’ de la cumbia.

CHACALONCITO LE CONTESTA A LEONARD LEÓN

Jhoan Mendoza vio el video de Leonard León y decidió aclarar la situación. En ese sentido aseguró lo admira como músico aún pero su calidad de persona deja mucho que desear.

“Una mala pasada les pasa a los mejores cantantes, conozco la trayectoria del señor Leonard León desde hace mucho tiempo, me consideraba un fan, yo creo que una ayuda se puede recibir de cualquier persona... ser cantante no te hace mejor persona que nadie, nos debemos al público, hay que tener empatía con las personas que nos contratan, yo también había sido contratado, me acerqué a tomarme una foto pero tu manera de ser me dejó bastante qué desear, como cantante no tengo nada que reprocharte, pero como persona, de lo que estaabas en una palestra para mí, te me caíste... como músico eres el mejor, no necesitas ayuda de nadie, pero como persona, cinco soles de humildad”, dijo ‘Chacaloncito’.

Johan Mendoza le contestó a Leonard León y le pidió cinco soles más de humildad, aunque lo reconoció como buen músico.

