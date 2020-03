El cantante Leonard León confirmó en el programa ’En boca de todos’ que es portador del coronavirus. Como se recuerda, el intérprete llegó al Perú procedente de Europa, el pasado viernes, con síntomas de esta enfermedad. Cinco días después, reveló los resultados en TV y contó detalles de su estado de salud.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, dijo el cantante en el programa de América TV.

“Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad. La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena”, precisó el cumbiambero desde su aislamiento en un hotel.

Leonard León contó también que los doctores le recomendaron tomar un Panadol si es que tuviera fiebre. Además, le indicaron estar hidratado en su estado. Asimismo, precisó que los médicos lo vienen monitoreando constantemente vía telefónica.

LLEGÓ CON SÍNTOMAS

Como se recuerda, el pasado 13 de marzo, Leonard León arribó al Perù y pasó por los controles médicos a su llegada al aeropuerto de Lima. Así se puede ver en un video al que tuvo acceso Trome.pe.

El cantante se mostraba bastante asustado e indicó que pasará la noche en un hotel porque tiene miedo de contagiar a sus pequeños. Olenka Cuba pidió ayuda al Ministerio de Salud porque ella no podía hospedarlo en su casa.

